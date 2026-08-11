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大同財報／第2季轉盈、EPS0.96元 擺脫連兩季虧損創近6季新高

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
大同公司。記者籃珮禎／攝影
大同公司。記者籃珮禎／攝影

大同（2371）擺脫華映案提列陰霾，單季獲利表現優於預期。大同11日董事會通過2季財報，單季歸屬母公司淨利衝上20.15億元，每股純益0.96元，擺脫連續兩季虧損，寫下近6季新高；累計上半年歸屬母公司淨利達19.16億元，年增1.47倍，上半年每股純益0.91元。

大同第2季營運展現本業回溫與業外進補優勢，單季合併營收130.14億元，季增13.28%、年增0.05%；毛利率17.37%，季增0.93個百分點；營業利益6.84億元，營益率5.25%，季增1.48個百分點、年減0.89個百分點。稅前淨利22.03億元，淨利率15.48%，呈現顯著轉虧為盈。

法人分析，第2季業外獲利暴增，關鍵在於華映案產生回沖效益。福州中院處置中華映管（百慕大）持有的華映科技股票抵債，大同在確認分批處置與本金減少後，據以將先前超額提列的損失與負債準備進行利益回沖，帶動單季業外大放異彩。

據中國華映科技上月22日公告，法院已執行收回人民幣1.42億元（約台幣6.18億元），占補償款約4.69%，資金來源全數為拍賣處置華映百慕大持股。

市場預期，大陸法院後續若持續執行拍賣百慕大持股，大同對應的債權金額將進一步下降，未來不僅能續認回沖利益，更能大幅減輕先前提列鉅額賠償金衍生的利息負擔，雙重優化公司財務結構。

大同上半年合併營收245.02億元，年增4.03%；毛利率16.93%，年減0.96個百分點；營益率4.56%，年減0.51個百分點；稅前淨利22.16億元，歸屬母公司淨利19.16億元，淨利率7.82%，整體獲利動能較去年同期的7.74億元大增近1.5倍。

大同 財報 EPS

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