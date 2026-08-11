星宇財報／第2季受高油價衝擊轉虧 上半年EPS -0.11元、拚下半年轉正

星宇航空（2646）第2季受到國際航空燃油價格飆漲衝擊，加上沒有純貨機挹注，獲利承壓，由盈轉虧，也拖累上半年由盈轉虧。星宇航空11日董事會通過2026年第2季財報，上半年稅後淨損約3.46億元，每股稅後虧損0.11元；隨著歐洲線開航、全球航網更完整，強化航空貨運布局，力拚下半年轉虧為盈。

儘管獲利受到高油價侵蝕，星宇上半年營運規模仍持續擴大，累計總營收達285.53億元，年增30%，創歷年同期新高，反映客運及貨運需求仍強勁。惟第2季受到美伊戰爭影響，國際航空燃油價格大幅上漲，航空燃油價格較去年同期增加124%，大幅推升營運成本，成為上半年由盈轉虧的主要因素。

星宇表示，第2季航空燃油價格受到地緣政治衝突影響大幅走高，在燃油成本快速增加下，侵蝕航空客運業者獲利空間；此外，目前公司尚未有純貨機機隊，貨運業務主要仰賴客機腹艙載貨，面對燃油成本上升，獲利受到較大壓力。

不過，星宇航空近期持續擴充航網及營運版圖，首條歐洲航線「台北－布拉格」已於8月1日正式啟航，象徵正式進軍歐洲市場。隨著歐洲航網開通，加上新航線逐步貢獻，預期將進一步推升下半年營收動能。

星宇也持續強化航空貨運布局。隨著AI及雲端基礎建設投資熱度延續，高價值電子產品、半導體及相關設備運輸需求維持強勁，新機陸續加入機隊後，腹艙載貨運能同步提升，可望掌握高價值貨品航空運輸需求，為營收及後續獲利提供支撐。

除了航網擴張，星宇也積極布局航空產業上下游。公司日前公告，預計斥資42.27億元自地委建多功能大樓，預計2029年完工，主要作為機師、空服員等第一線人員訓練使用，進一步強化人才培訓及營運基礎建設。

此外，星宇已於8月10日正式取得交通部民航局核發的航空站地勤業許可證，未來將配合公司整體營運規劃及桃園國際機場基礎建設擴增進程，逐步拓展航空地勤服務業務，提供國內外航空公司地勤服務，擴大航空本業以外的營運布局。

展望下半年，星宇航空在歐洲航線開航、新機持續加入及腹艙貨運運能提升下，營運規模可望進一步擴大；尤其AI、雲端基礎建設帶動高價值電子產品航空運輸需求維持強勁，將有助於提升客貨運營收。不過，國際油價及地緣政治仍是影響航空業下半年獲利表現的重要變數。