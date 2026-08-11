高力財報／上半年獲利8億元、暴增220% EPS 8.69元

高力（8996）11日公布第2季財報，第2季稅後純益2億元，年增66.6%，每股純益（EPS）2.15元；上半年稅後純益達8億元，年增220%，EPS為8.69元，上半年獲利創同期新高。

在擴產布局方面，高力11日也公告，董事會通過取得桃園中壢不動產，斥資23.8億元向城煒企業購入土地及建物，土地面積約8,486坪、建物面積約4,468坪，主要因應公司整體營運規劃及未來擴充產能需求。高力同日也通過採購一批真空爐設備，交易金額上限5.5億元，主要因應未來業務成長需求。

隨全球AI資料中心建置加速，液冷散熱需求快速升溫，高力主力產品板式熱交換器需求同步受惠。公司表示，散熱業務目前已成為公司最大事業體，第2季因部分客戶等待新一代晶片平台，出貨一度放緩，不過第3季出貨已有感回升，後續需求可望隨新平台導入逐步回溫。

除液冷散熱外，高力燃料電池業務也持續受惠AI資料中心對穩定供電的需求增加。法人表示，新興雲端服務業者積極布局燃料電池備援電力系統，帶動相關供應鏈需求升溫；加上主要客戶Bloom Energy近期取得甲骨文2.8GW合作案，也進一步提升市場對高力後續接單動能的期待。

高力表示，目前燃料電池業務需求明確，主要客戶訂單維持穩定。隨AI資料中心建置持續推進，市場對穩定供電的需求也可望同步增加，燃料電池業務將成為公司重要成長動能。高力指出，目前燃料電池訂單需求相當明確，訂單能見度已看到明年底，今年新接訂單也有望再創新高。

為因應快速增加的訂單，高力已同步啟動橋科、中壢、南科及泰國等多地擴產。其中橋科新廠將成為燃料電池主要生產基地，預計明年年中取得使用執照、下半年正式投產；泰國新廠也預計最快明年加入量產行列，以支援國際客戶需求。法人估計至2027年，燃料電池產能將較去年底提升六至七倍。