91APP 營收／7月1.84億元、年增36% 前七月12.84億元為同期新高

91APP-KY（6741）11日公布7月合併營收1.84 億元，月減8.2%，年增36.4%；累計今年前七月合併營收達 12.84億元，年增 32.3%，創歷年同期新高。受益於品牌OMO營運與AI需求持續增加，及暑期消費動能帶旺零售餐飲商機，單月與累計營收均維持雙位數年增成長。

91APP表示，AI浪潮從 Generative AI、Physical AI崛起，至今進入Agentic AI時代，企業對AI需求走向以AI Agent 自主執行任務。迎向新一波產業成長紅利，91APP將AI Agent導入 Commerce、Marketing、POS、Payments等核心營運場景，加速升級為「Agentic Enterprise Solution」企業級AI解決方案公司，協助客戶率先布局提升營運效率，掌握Agentic AI新時代到來。

91APP Agentic Enterprise Solution融合既有Commerce、Marketing、POS、Payments等核心解決方案，並結合代營運及顧問專業服務，以及近期推出的企業級 AI Agent平台「AgentOne」。AgentOne建立於既有營運服務架構之上，一站式整合零售餐飲與跨商務場景、產業Know-how與企業工作流等，以多元的AI Agent結合原有服務，協助品牌企業提升營運效率，驅動新成長引擎。

隨著品牌在跨系統整合、會員經營、行銷決策、廣告投放等OMO經營日趨複雜，對降低營運管理成本與提升經營決策效率的需求不斷上升，91APP Agentic Enterprise Solution滿足零售與餐飲產業AI時代各方面營運所需，並透過 AgentOne快速將AI Agent導入組織，串聯跨系統，自動完成分析、規劃與任務推進，降低OMO營運複雜度，加速零售與餐飲品牌實現 OMO 2.0 升級。

展望下半年，OMO與AI仍是加速品牌成長動能的關鍵。第3季陸續迎來周年慶、雙11、雙12、年終購物等消費旺季，91APP將協助品牌客戶在大檔促銷期間，持續掌握OMO、精準獲客與強化轉換效益。另一方面將加速推進 91APP Agentic Enterprise Solution深化發展，協助品牌客戶推動AI Agent實際落地，為品牌組織升級助力，迎來新競爭力與成長機會，持續為91APP注入新一波成長動能。