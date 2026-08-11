宏正法說會／毛利率突破六成 上半年每股純益2.5元

宏正（6277）11日舉行法說會，公布上半年財報，毛利率突破六成，表現亮眼，第2季毛利率來到62%，累計上半年每股純益2.5元。

宏正第2季毛利率62%，高於去年同期59%，稅後純益1.73億元，年增166%，每股純益1.42元，上半年毛利率61%，高於去年同期59%，稅後純益3.05億元，年增72%，每股純益2.5元。

今年上半年來自IT架構管理解決方案（Non Over IP）年增10.8%，占營收33.4%，IT架構管理解決方案（Non Over IP）較去年同期成長27.7%，占比13.6%，IT架構管理解決方案中小企業部分成長15.9%，占比16.5%，專業影音微幅成長0.1%，占比15%，USB周邊年增7.8%，占比3.7%，機櫃等其他年增20.6%，占比14.6%。

以銷售區域觀察，歐洲較去年同期成長9.7%，占比18%、亞洲較去年同期增加15.6%，貢獻營收占比63%、美洲較去年同期增加10.2%，占比17%。

宏正表示，審慎樂觀看待下半年，主要成長動能為主力KVM產品線仍有強勁需求，印度市場有很好的機會，日韓需求審慎樂觀，美洲第3季專案可望陸續入帳，台灣經濟成長亮眼，也帶動辦公室、廠房自動化及機房管理投入，下半年表現亮眼。

日前宏正董事會也通過2026年上半年每股配發2.3元現金股利。2025年上、下半年分別配發1元及2.5元現金股利。