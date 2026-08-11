皇將上櫃有價證券自8月13日起恢復為普通交割之買賣

櫃買中心表示，皇將（4744）前因於6月12日召開重大訊息說明記者會，未能具體說明其於2026年召開之股東常會代理主席的適法性，以及逕行認定部分股東所持股份無表決權之法律依據及相關事證，前開情事對股東權益影響甚鉅，核有櫃買中心業務規則第12條第1項第14款之情事，經櫃買中心公告自6月16日起變更皇將上櫃有價證券交易方法。

上述情事造成皇將股東會當日資訊不明致經營權所屬具不確定性，今因皇將已於8月6日發布重大訊息補充說明前揭事項，及於8月5日取得經濟部商業發展署核發的改選董事變更登記表，原變更交易方法原因業已消滅，且無業務規則第12條第1項其他各款原因，爰公告皇將上櫃有價證券自8月13日起恢復為普通交割之買賣，其普通股股票並自同日起恢復融資融券交易。