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程曦資訊財報／上半年EPS 達2.8元 今年營運拚逐季增

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

程曦資訊（6898）今日公告第2季財報，單季合併營收3.1億元，年增8.86％；歸屬母公司稅後淨利0.45億元、年成長42.3％，每股純益1.53元。累計上半年合併營收6.22億元，年增11.3％，稅後純益0.81億元、年增9.3％，每股純益2.8元。程曦資訊指出，在公部門與企業客戶需求同步成長帶動下，公司營運規模持續擴大，獲利能力穩健提升。

程曦資訊採「常態性年約服務」及「任務型專案」雙軌營運模式，深耕客服委外市場逾30年，服務涵蓋公部門、國營事業及民營企業客戶。常態性年約服務包括移工一站式服務、社會住宅諮詢、職業訓練及長照等民生政策專案；任務型專案則涵蓋財政部普發現金、企業AI客服及數位轉型等案件。

其中，較高附加價值的普發現金任務型專案於上半年結案，帶動上半年毛利率達24％，較去年同期增加1個百分點，加上任務型專案毛利率平均優於年約型案件，以及人力彈性調度與營運效率提升，整體獲利能力持續改善。

展望下半年，隨著政府及企業數位轉型需求持續成長，在手服務合約將持續延續至下半年，預期2026年營收可望逐季成長。程曦資訊指出，將持續深化公部門及企業客戶合作，擴大年約型服務規模，並積極推動AI技術與客服營運流程整合，拓展金融、公共服務、能源及交通等產業客戶。

同時持續強化智能質檢、AI Trainer等生成式AI應用，推動客服與作業流程自動化，提升員工生產力、優化服務品質及營運效率，為中長期營運成長提供穩健動能。

EPS 營收 財報

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