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長榮航太財報／第2季獲利暴增1.8倍 上半年EPS 4.59元、維修需求強勁

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

長榮航太（2645）上半年獲利大幅成長，第2季稅前淨利9.42億元，年增高達180.25%，稅後純益7.55億元，每股稅後純益（EPS）2.01元；累計上半年稅前淨利21.49億元，年增107.95%，稅後純益17.25億元，年增逾一倍，EPS達4.59元，獲利表現亮眼。

長榮航太第2季合併營收52.22億元，年增11.82%；累計上半年營收99.61億元，年增12.44%，營收、獲利同步成長，其中上半年稅前淨利突破21億元，年增幅超過一倍，主要受惠航空維修需求持續升溫，帶動整體營運表現。

長榮航太表示，航空維修市場目前仍受到新機交機速度未完全滿足市場需求的影響，航空公司持續延長既有機隊使用年限，隨著舊機型逐漸進入高齡機階段，補充型結構檢查的需求增加，不僅檢查項目數量增加，檢查深度也同步提升，帶動維修業務需求顯著成長。

在維修業務方面，長榮航太已完成A350維修量能建置，並取得EASA認證。隨著A350機隊逐步進入大型機體維修高峰期，今年將有新客戶飛機進廠維修，可望進一步挹注維修業務動能。公司也將持續深耕A350維修市場，並積極開發新客戶，擴大航空維修市場版圖。

長榮航太指出，儘管全球航空市場新機交機數量較前期略有增加，但整體供應速度仍未完全滿足航空公司需求，使既有機隊持續維持較高使用率，也讓老舊機隊維修需求延續，對航空維修市場形成支撐。

製造業務方面，飛機製造商目前積極改善新機交付延遲問題，但受到原物料短缺等因素影響，交機進度仍有落後。不過，飛機製造商逐年提高產量的長期目標並未改變，長榮航太將持續提升製程能力，推動產品多樣化及新技術開發，以因應航空製造市場需求。

法人認為，長榮航太上半年獲利年增逾一倍，除反映航空維修需求強勁外，隨著A350維修業務逐步放量及新客戶加入，加上航空製造需求長期仍具成長空間，後續營運及獲利動能值得關注。

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