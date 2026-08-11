聯光通財報／第2季受業外投資損失影響 EPS -0.11元

LED二次光學透鏡廠雷笛克光學（5230）11日公布第2季財務報告。受惠車用新案出貨放量、高附加價值產品比重提升，以及產品與客戶接單結構持續優化，第2季單季合併營收3.53億元，季增16%、年增7%，創近11年同期次高；稅後純益565萬元，每股純益0.1元，終結自去年第1季以來連續五季虧損態勢，營運正式轉虧為盈。

2026-08-11 21:06