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聯光通財報／第2季受業外投資損失影響 EPS -0.11元
聯光通（4903）11日公告財報，第2季營收4.6億元，季增28.7%，年增17.9%，歸屬於母公司業主淨損1,113.4萬元，較上季轉盈為虧，EPS-0.11元。公司表示，此次由盈轉虧，主要是受到業外投資損失所影響，若仔細觀察財報，在營收規模持續成長下，公司本業獲利正在飛快成長。
聯光通上半年營收8.2億元，較去年同期成長38.8%，歸屬於母公司淨利為2,749.1萬元，較去年同期大幅成長，EPS0.26元。公司表示，上半年營運優於預期，下半年同步擴大光通訊、智慧電網及基礎建設 3 大事業，聯光通董事長林郁昌自信表示，將要帶台灣重回全球光電戰場。
迎戰光通訊市場，聯光通掌握 4 大技術，包括光纖光纜產品、光通訊元件、光通訊系統整合、高速光傳輸解決方案，同步鎖定 FAU（光纖陣列單元）關鍵技術。現階段技術百家爭鳴，總經理賴浩民表示，聯光通將多方發展，目前已鎖定國內具國際級研發機構，掌握多項關鍵技術合作。
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