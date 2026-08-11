永捷財報／上半年EPS-0.1元 營業淨損大幅收斂 集團整合效益逐步展開

永捷（4714）11日公告上半年財報，上半年營業淨損2,179萬元，稅後淨損1,774萬元，每股稅後淨損（EPS）0.1元，整體營運表現較去年同期虧損大幅收斂。而7月合併營收達1.50億元，月增5.65%、年增14.66%；累計前七月合併營收達13.34億元，較去年同期大幅成長66.13%，7月單月與前7月累計營收雙雙刷新歷年同期新高紀錄。

該公司指出，營收成長主因在於公司積極布局高附加價值之環保型PU樹脂與水性PU材料，隨著運動鞋材、機能服飾及傳統皮革等終端市場需求回溫，客戶拉貨力道強勁，帶動產能利用率顯著提升；同時，旗下「荷久暻」建案如期完工交屋並認列房產銷售收入，雙引擎齊發助推營收繳出亮眼成績單。

面對國際地緣政治與通膨壓力等全球總體經濟挑戰，永捷將採取「垂直整合、多角化發展」策略，深化傳統PU市場與高科技電子產業之全方位應用，在產銷政策上，重點布局高固成分與無溶劑濕氣反應型PUR、TPU產品，油／水性家具革與汽車革，以及快乾型架橋劑與成衣環保水性產品；隨著歐洲客戶環保水性材料進入量產，長期訂單能見度相當明朗。

展望2026 年下半年，永捷維持審慎樂觀態度。公司將持續以「綠色環保」與「高附加價值」為核心，發揮台灣廠作為全球研發與運籌中心之優勢，並積極開展海外策略聯盟。永捷亦持續推進產品朝水性化、高固型化、無溶劑化及粉末化轉型，深化水性聚氨酯接著劑與TPU複合材料開發，以符合全球ESG與綠色法規潮流，全面加速綠色環保材料的市場滲透率，為公司營收與股東權益注入長期穩健的成長動能。