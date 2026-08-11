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雷笛克營終結連五季虧損 Q2轉盈EPS 0.1元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
雷笛克營終結連五季虧損， Q2轉盈， EPS 0.1元。圖為雷笛克揚州廠外觀。圖／雷笛克提供
雷笛克營終結連五季虧損， Q2轉盈， EPS 0.1元。圖為雷笛克揚州廠外觀。圖／雷笛克提供

雷笛克光學（5230)於今日公布2026年第2季合併營收達3.53億元，季增16％、年增7％，並創近11年同期次高，受惠車用新案出貨放量、高附加價值產品比重提升，以及產品與客戶接單結構持續優化，第二季營業利益達424萬元，歸屬母公司業主純益565萬元，每股稅後盈餘(EPS)達0.1元，正式終結自2025年第1季以來連續五季虧損，營運重返獲利軌道。

雷笛克表示，近年積極推動產品及客戶接單結構優化，包括持續拓展車用照明市場、提高智慧車燈設計升級帶動，尤其於Matrix矩陣式頭燈中的自適應遠近光燈（ADB）等高附加價值產品。第二季車用領域銷售比重達52％，較去年同期的46％提升，隨著應用領域訂單結構優化、調整客戶訂單組成之綜效，挹注第二季毛利率達27.6％，年增6.5個百分點，且營業利益率及稅後淨利率皆分別自去年同期的-7.4％、-11.3％精進至1.2％、1.5％，呈現「三率三升」之好成績。

雷笛克指出，車用光學透鏡具備極高進入門檻，不僅需要頂尖的精密光學設計與模具開發實力，產品驗證期長；然而，一旦成功打入供應鏈，客戶黏著度極高、不易更換。隨著車用照明向智慧化發展，特別是在Matrix矩陣式頭燈中的自適應遠近光燈（ADB）等高階產品，對於光型分佈、照度、可靠度、耐熱性及安全法規等皆提出極為嚴苛的標準，使產品的附加價值與技術門檻遠高於一般照明透鏡。後續公司將持續深化高階車用光學模組的研發與佈局，透過優化產品組合與加快高階新案量產進程，全面提升營運效率，持續深化與兩岸及歐美系Tier 1車用供應鏈客戶的合作，穩固車用市場地位並落實長期營運綜效。

展望2026年第3季，雷笛克樂觀表示，由於AI伺服器H系列於中國市場已開始解禁並持續出貨，加上公司於B系列及Vera Rubin平台均已配合客戶同步開發精密散熱及其他結構件，後續隨著AI Server出貨挹注，可望在既有車用光學透鏡市場外增加新的營運動能，營收及獲利將有望更上層樓。

EPS 營收

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