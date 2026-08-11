快訊

不僅派5萬軍人衝前線…金正恩號召大批女工赴俄 薪資被扣留悲慘生活曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

景美科技上半年EPS 2.56元 獲利超越去年全年

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
景美科技董事長陳吉良（左）和總經理羅麗文。聯合報系資料照
景美科技董事長陳吉良（左）和總經理羅麗文。聯合報系資料照

先進製程測試介面結構件供應商景美科技（7899）今日公布上半年財報，上半年稅後純益5857.9萬元，年增1.6倍，每股純益2.56元，已超越去年全年獲利，表現優於預期。

景美科技表示，上半年獲利大幅成長，受惠營收逐季墊高，營業費用率由去年同期的24%下降至19%，反映營收規模放大後的費用攤提效率提升，是營業利益率與稅後純益率同步走高的主因；上半年毛利率39.7%，也高於2025年全年的38.4%。整體而言，獲利成長幅度明顯大於營收成長幅度。

以獲利水準觀察，上半年每股稅後盈餘2.56元，已高於2025年全年的1.53元與2024年全年的1.80元；稅後純益是2025年全年的1.78倍，僅六個月即改寫公司歷年全年最佳獲利紀錄。

景美科技今年營收動能逐季走高，7月營收7176.6萬元，年增112%　為單月次高，卻連續七個月改寫同期紀錄；累計前七月營收4.62億元，年增108%，也改寫歷年同期新高。

景美科技總經理羅麗文表示，探針卡結構件屬高度客製化產品，單月出貨節奏受客戶專案排程與交期安排影響，月度之間出現波動屬正常現象，採季度趨勢觀察營運體質更為客觀；就累計數字而言，全年成長動能未見改變。成長動能主要反映AI、高效能運算（HPC）與先進製程測試需求持續放大，帶動探針卡關鍵結構件、細微鑽孔件與測試機框（Stiffener）出貨同步成長。

景美科技上半年產品組合：探針卡結構組件占48%、探針卡細微鑽孔占26%、探針卡機框（ATE Stiffener）占11%，三大探針卡相關產品線合計占營收85%。

其中探針卡結構組件仍為公司最大宗產品線；探針卡機框比重較2025年的9%明顯提升，主要係公司於去年第4季順利通過晶圓代工廠驗證、正式切入日系測試機框供應，並自今年第1季起穩定出貨所致。

景美科技發言人鄭雅文表示，景美科技今年成長並非依賴單一產品線拉抬。隨AI與HPC晶片訊號接點密度提高、單卡針數與孔位密度同步上升，導板細微鑽孔、精密結構件加工與整合組裝三大能力均出現需求成長；由於細微鑽孔多以孔數計價，針數越高、孔位越密集，對應加工價值亦隨之提高，形成具延續性的結構性成長動能。在AI、先進封裝與高階測試需求長期成長趨勢明確下，景美科技將持續以技術領先、品質穩定與量產交付三大核心優勢，朝向全球先進製程測試介面關鍵結構件供應商目標穩健邁進。

EPS 營收

相關新聞

大聯大財報／第2季賺半個股本創新高、EPS 5.12元 公司估第3季再成長

IC通路大廠大聯大（3702）11日公布今年第2季財報，稅後純益86.2億元，季增55.4%，較去年同期大幅成長294.4%，營收、獲利皆超越財測，並創歷史新高，每股純益達5.12元。

中興電財報／上半年獲利年增逾二成 EPS 4.5元創同期新高

重電大廠中興電（1513）11日公布第2季合併財報，受惠台電強韌電網計畫、半導體擴廠及AI資料中心用電需求升溫，單季營收與獲利雙創歷年同期新高；累計上半年稅後純益22.24億元、年增22.2%，每股稅後純益4.5元，續創同期新高。

雷虎財報／上半年每股稅後純益0.62元 嘉義大埔美廠第4季完工

無人機大廠雷虎（8033）科技11日公布上半年合併財報，合併營收8.39億元、年增10.9%，稅後純益0.96億元、年減8.5%，每股稅後純益0.62元。雷虎科技表示，嘉義大埔美建廠進度順利，預計第4季完工。

數泓科財報／上半年稅後純益年增97.7% 、EPS 4.15元 改寫歷史次高

數位手工具研發製造大廠數泓科（6855）公布上半年合併財報，合併營收3.11億元、年減11.3%，毛利率48.78%，稅後純益0.97億、年增97.7%，每股稅後純益4.15元，獲利改寫歷年同期次高佳績。

萬年清財報／上半年扭轉虧損 每股純益0.01元 印度市場占比攀升至28%

萬年清（6624）11日公布上半年財務報告，合併營收1.88億元，年減17.84％，毛利率保持17.2％；受惠海外訂單認列增加與技術設備銷售占比提升，上半年歸屬於母公司業主稅後純益15.4萬元，每股稅後純益0.01元，相較去年同期順利扭轉虧損態勢。

雷笛克財報／第2季轉盈、終結連五季虧損 上半年 EPS -0.18元

LED二次光學透鏡廠雷笛克光學（5230）11日公布第2季財務報告。受惠車用新案出貨放量、高附加價值產品比重提升，以及產品與客戶接單結構持續優化，第2季單季合併營收3.53億元，季增16%、年增7%，創近11年同期次高；稅後純益565萬元，每股純益0.1元，終結自去年第1季以來連續五季虧損態勢，營運正式轉虧為盈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。