景美科技上半年EPS 2.56元 獲利超越去年全年

先進製程測試介面結構件供應商景美科技（7899）今日公布上半年財報，上半年稅後純益5857.9萬元，年增1.6倍，每股純益2.56元，已超越去年全年獲利，表現優於預期。

景美科技表示，上半年獲利大幅成長，受惠營收逐季墊高，營業費用率由去年同期的24%下降至19%，反映營收規模放大後的費用攤提效率提升，是營業利益率與稅後純益率同步走高的主因；上半年毛利率39.7%，也高於2025年全年的38.4%。整體而言，獲利成長幅度明顯大於營收成長幅度。

以獲利水準觀察，上半年每股稅後盈餘2.56元，已高於2025年全年的1.53元與2024年全年的1.80元；稅後純益是2025年全年的1.78倍，僅六個月即改寫公司歷年全年最佳獲利紀錄。

景美科技今年營收動能逐季走高，7月營收7176.6萬元，年增112% 為單月次高，卻連續七個月改寫同期紀錄；累計前七月營收4.62億元，年增108%，也改寫歷年同期新高。

景美科技總經理羅麗文表示，探針卡結構件屬高度客製化產品，單月出貨節奏受客戶專案排程與交期安排影響，月度之間出現波動屬正常現象，採季度趨勢觀察營運體質更為客觀；就累計數字而言，全年成長動能未見改變。成長動能主要反映AI、高效能運算（HPC）與先進製程測試需求持續放大，帶動探針卡關鍵結構件、細微鑽孔件與測試機框（Stiffener）出貨同步成長。

景美科技上半年產品組合：探針卡結構組件占48%、探針卡細微鑽孔占26%、探針卡機框（ATE Stiffener）占11%，三大探針卡相關產品線合計占營收85%。

其中探針卡結構組件仍為公司最大宗產品線；探針卡機框比重較2025年的9%明顯提升，主要係公司於去年第4季順利通過晶圓代工廠驗證、正式切入日系測試機框供應，並自今年第1季起穩定出貨所致。

景美科技發言人鄭雅文表示，景美科技今年成長並非依賴單一產品線拉抬。隨AI與HPC晶片訊號接點密度提高、單卡針數與孔位密度同步上升，導板細微鑽孔、精密結構件加工與整合組裝三大能力均出現需求成長；由於細微鑽孔多以孔數計價，針數越高、孔位越密集，對應加工價值亦隨之提高，形成具延續性的結構性成長動能。在AI、先進封裝與高階測試需求長期成長趨勢明確下，景美科技將持續以技術領先、品質穩定與量產交付三大核心優勢，朝向全球先進製程測試介面關鍵結構件供應商目標穩健邁進。