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瓦城財報／第2季獲利回升、上半年EPS 3.47元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
瓦城上半年營收32.90億元創同期新高EPS達3.47元，第2季營收16.36億元 年增12.48% 再創同期新高。業者提供
瓦城上半年營收32.90億元創同期新高EPS達3.47元，第2季營收16.36億元 年增12.48% 再創同期新高。業者提供

瓦城（2729）第2季獲利明顯回升，營業利益1.18億元，較第1季成長15.32%，稅後純益7,784萬元，營業利益率及稅後獲利均較第1季明顯成長，獲利表現優於去年同期，顯示在餐飲需求穩健下，持續提升營運效率。下半年美國布局加速推進 ，第二品牌「BOBO THAI」正式推出，台東展店加速　多品牌策略擴大市場版圖。

累計今年上半年，瓦城合併營收32.9億元，年增7.79%，創歷史同期新高；營業毛利16.53億元、營業利益2.21億元，稅後純益1.48億元，每股盈餘（EPS）3.47元。受惠春節、母親節及端午節等節慶聚餐需求接續挹注，加上旗下多品牌餐廳營運穩健，帶動上半年營收及獲利維持成長。

瓦城表示，第2季在餐飲消費需求穩定下，營收達16.36億元，年增12.48%，創歷史同期新高；同時透過營運效率提升，帶動營業利益較第1季增加15.32%，獲利動能逐步回升。

展望第3季，暑期旅遊旺季及父親節家庭聚餐需求可望持續挹注餐飲市場，旗下品牌餐廳訂位狀況熱絡，集團將掌握暑期聚餐、旅遊餐飲等消費商機，持續推升營運效益。

在台灣市場布局方面，瓦城持續採取多品牌、多區域策略，第3季預計正式進軍台東市場，並同步開出「瓦城」與「時時香」雙品牌門市，進一步完善全台市場布局，掌握東台灣在地消費及觀光餐飲需求。

集團表示，未來將持續尋找具發展潛力的商圈及市場，透過不同品牌定位及客群覆蓋，採取穩健展店策略，擴大台灣市場規模，同時提升既有門市營運效率。

美國布局再下一城 「BOBO THAI」拓展北美市場

海外市場方面，瓦城美國首店「Very Thai by 瓦城」開幕後營運表現穩定，逐步在洛杉磯市場建立品牌口碑。集團也透過首店實際營運，持續累積當地消費洞察、人才培育、供應鏈管理及餐廳營運經驗，建立可複製的海外營運模式。

在首店營運經驗基礎上，集團進一步推出海外第二品牌「BOBO THAI」，加速北美市場布局。「BOBO THAI」以泰式炒河粉為核心，針對加州市場消費需求設計菜單，結合便利、健康及泰式街頭美食特色，切入主流消費市場。

瓦城表示，未來將透過「Very Thai by 瓦城」與「BOBO THAI」不同品牌定位及消費場景，持續驗證美國市場需求，逐步建立多品牌、多店型的海外成長平台，為後續海外營運及獲利成長創造新動能。

瓦城 財報

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