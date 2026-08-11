好樂迪財報／上半年EPS 回升至2.59元 斥3.2億元取得桃園營業據點

好樂迪（9943）11日董事會通過2026年上半年財報，累計合併營收11.74億元，年減6.23%；稅後純益2.19億元，年增34.92%，每股純益（EPS）2.59元，高於去年同期1.92元。同日董事會也決議以3.2億元取得桃園市中正路營業據點，持續擴大自有營運資產布局。

從獲利結構來看，好樂迪上半年營業利益1.74億元，較去年同期減少16.54%，反映本業仍面臨成本壓力。不過，在業外收益挹注下，帶動稅後純益成長，整體獲利優於去年同期。

好樂迪指出，近年KTV產業營運成本持續攀升，包括音樂著作權及授權費用調漲，其中亞太音樂集體管理協會（ACMA）調整KTV公開演出概括授權費率，包廂授權費由每年每間500元調高至3,000元，加上著作權費逐年增加，以及地方稅務機關對娛樂稅認定趨嚴、消防及職安等場域安全規範要求，都對營運成本帶來壓力。

面對市場變化，好樂迪持續強化會員經營，除原有威力E卡外，也推出學生E卡，降低會員門檻，並透過會員專屬活動、集點機制及包廂內行動支付服務，提升顧客回流率與消費便利性。此外，也因應少子化趨勢，推出主打親子及家庭客群的「V-MIX」品牌，目前已於台中西屯、屏東東港及豐原向陽店布局，透過科技化設備及多元餐飲服務，拓展不同客層。

在展店方面，好樂迪目前共有44家門市，持續推動據點優化及設備更新。董事會此次通過以3.2億元取得桃園市桃園區中正路366號等營業據點，標的包含約147.91坪土地及1,513.98坪建物，作為營業用途。