快訊

不僅派5萬軍人衝前線…金正恩號召大批女工赴俄 薪資被扣留悲慘生活曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

信立財報／第2季虧轉盈 EPS 達0.22元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

信立（4303）11日公布第2季合併營收達2.87億元，季增26.25%、年增3.08%，受惠於環保材料需求穩定成長、高附加價值產品出貨增加，進一步優化整體產品組合，以及業外收益認列挹注，第2季稅後淨利2,037萬元，EPS達0.22元，分別較上季及去年同期繳出虧轉盈表現。

信立致力深化垂直整合與跨域應用雙軌並行策略，從原料配方、表面處理、貼合加工到客製化應用提供完整服務，持續朝低碳、環保與高值化材料方向轉型，聚焦水性PU、無溶劑製程、低VOC、再生材料與生物基材料等產品開發，滿足國際品牌對快速開發、少量多樣、高一致性品質及永續材料的要求，其中第2季受惠高附加價值產品出貨成長，挹注第2季毛利率達21%表現。

而信立7月合併營收達1.08億元，月增20.69%、年增16.88%，更是締造單月歷史新高佳績；累計今年前七月合併營收6.23億元，較去年同期成長4.64%，改寫歷年同期新高。信立指出，7月至9月通常為公司傳統出貨旺季，主要受惠下游客戶為聖誕節檔期及秋冬新品上市提前備貨，帶動品牌端拉貨力道明顯升溫，挹注7月營收創高之關鍵。

展望第3季，信立持審慎樂觀看法。觀察國際運動品牌客戶於第3季陸續推出復刻鞋款及節慶檔期新品，有助帶動高附加價值合成皮革材料需求，尤其鏡面、金屬色、仿真皮革及機能性材料具備較高設計感與差異化，可協助品牌客戶提升產品辨識度與市場話題性，並有助於挹注整體營運良好動能。

信立將持續以「產銷整合、材料創新、製程優化」為核心策略，深化與國際運動品牌、包袋及高端應用客戶合作，並加速低碳環保材料量產與應用拓展，期望在旺季需求回溫及產品組合優化帶動下，創造整體業務接單表現與訂單能見度，並助力未來營運正面加分效果。

財報

相關新聞

大聯大財報／第2季賺半個股本創新高、EPS 5.12元 公司估第3季再成長

IC通路大廠大聯大（3702）11日公布今年第2季財報，稅後純益86.2億元，季增55.4%，較去年同期大幅成長294.4%，營收、獲利皆超越財測，並創歷史新高，每股純益達5.12元。

中興電財報／上半年獲利年增逾二成 EPS 4.5元創同期新高

重電大廠中興電（1513）11日公布第2季合併財報，受惠台電強韌電網計畫、半導體擴廠及AI資料中心用電需求升溫，單季營收與獲利雙創歷年同期新高；累計上半年稅後純益22.24億元、年增22.2%，每股稅後純益4.5元，續創同期新高。

雷虎財報／上半年每股稅後純益0.62元 嘉義大埔美廠第4季完工

無人機大廠雷虎（8033）科技11日公布上半年合併財報，合併營收8.39億元、年增10.9%，稅後純益0.96億元、年減8.5%，每股稅後純益0.62元。雷虎科技表示，嘉義大埔美建廠進度順利，預計第4季完工。

數泓科財報／上半年稅後純益年增97.7% 、EPS 4.15元 改寫歷史次高

數位手工具研發製造大廠數泓科（6855）公布上半年合併財報，合併營收3.11億元、年減11.3%，毛利率48.78%，稅後純益0.97億、年增97.7%，每股稅後純益4.15元，獲利改寫歷年同期次高佳績。

萬年清財報／上半年扭轉虧損 每股純益0.01元 印度市場占比攀升至28%

萬年清（6624）11日公布上半年財務報告，合併營收1.88億元，年減17.84％，毛利率保持17.2％；受惠海外訂單認列增加與技術設備銷售占比提升，上半年歸屬於母公司業主稅後純益15.4萬元，每股稅後純益0.01元，相較去年同期順利扭轉虧損態勢。

雷笛克財報／第2季轉盈、終結連五季虧損 上半年 EPS -0.18元

LED二次光學透鏡廠雷笛克光學（5230）11日公布第2季財務報告。受惠車用新案出貨放量、高附加價值產品比重提升，以及產品與客戶接單結構持續優化，第2季單季合併營收3.53億元，季增16%、年增7%，創近11年同期次高；稅後純益565萬元，每股純益0.1元，終結自去年第1季以來連續五季虧損態勢，營運正式轉虧為盈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。