信立財報／第2季虧轉盈 EPS 達0.22元

信立（4303）11日公布第2季合併營收達2.87億元，季增26.25%、年增3.08%，受惠於環保材料需求穩定成長、高附加價值產品出貨增加，進一步優化整體產品組合，以及業外收益認列挹注，第2季稅後淨利2,037萬元，EPS達0.22元，分別較上季及去年同期繳出虧轉盈表現。

信立致力深化垂直整合與跨域應用雙軌並行策略，從原料配方、表面處理、貼合加工到客製化應用提供完整服務，持續朝低碳、環保與高值化材料方向轉型，聚焦水性PU、無溶劑製程、低VOC、再生材料與生物基材料等產品開發，滿足國際品牌對快速開發、少量多樣、高一致性品質及永續材料的要求，其中第2季受惠高附加價值產品出貨成長，挹注第2季毛利率達21%表現。

而信立7月合併營收達1.08億元，月增20.69%、年增16.88%，更是締造單月歷史新高佳績；累計今年前七月合併營收6.23億元，較去年同期成長4.64%，改寫歷年同期新高。信立指出，7月至9月通常為公司傳統出貨旺季，主要受惠下游客戶為聖誕節檔期及秋冬新品上市提前備貨，帶動品牌端拉貨力道明顯升溫，挹注7月營收創高之關鍵。

展望第3季，信立持審慎樂觀看法。觀察國際運動品牌客戶於第3季陸續推出復刻鞋款及節慶檔期新品，有助帶動高附加價值合成皮革材料需求，尤其鏡面、金屬色、仿真皮革及機能性材料具備較高設計感與差異化，可協助品牌客戶提升產品辨識度與市場話題性，並有助於挹注整體營運良好動能。

信立將持續以「產銷整合、材料創新、製程優化」為核心策略，深化與國際運動品牌、包袋及高端應用客戶合作，並加速低碳環保材料量產與應用拓展，期望在旺季需求回溫及產品組合優化帶動下，創造整體業務接單表現與訂單能見度，並助力未來營運正面加分效果。