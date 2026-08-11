佳格財報／匯兌、投資收益增加 上半年獲利7.3億元、年增逾五成

佳格（1227）食品11日公布第2季財報，第2季稅後純益為2.6億元，年增136%，每股純益（EPS）為0.28元；上半年稅後純益7.3億元，年增55.3%，EPS為0.8元。

佳格表示，上半年整體營運維持穩健成長，雖受國際原物料價格上揚及地緣政治因素影響，葵花油、玉米油及菜籽油等主要食用油原料及塑化包材成本持續攀升，對毛利率帶來壓力；惟公司透過持續提升營運效率、強化費用管理及優化產品組合，部份緩和成本上升對本業獲利的影響。展望下半年，公司將持續聚焦毛利率改善、產品組合優化、價格管理及成本控管，提升高毛利產品占比，持續強化核心營運獲利能力。

業外方面，受惠於人民幣升值所產生之外幣評價未實現利益及金融資產投資收益增加，帶動上半年獲利增加。

佳格第2季合併營收61.6億元，年減0.2%，主要受台灣佳格及德泰營收減少影響。受食用油原料及塑化包材成本上漲影響，毛利率承壓，第2季營業利益較去年同期減少2.1億元；惟受惠於人民幣升值所產生之外幣評價未實現利益及金融資產投資收益增加，業外收益較去年同期改善3.29億元，帶動稅前淨利達2.6億元，較去年同期增加1.16億元。

佳格上半年營收139.3億元，年增6.7%，反映主要品牌與核心通路的銷售動能延續。惟受食用油原料及塑化包材成本上漲影響，合併毛利率由去年同期26%降至23%，營業利益5.8億元，年減15.3%，營業利益率由5%降至4%。面對成本壓力，公司持續強化營運效率與費用管理，上半年營業費用率由去年同期21%降至19%，有效提升費用使用效率，部分抵銷原物料成本上升對本業獲利的影響，展現營運調整與成本管理韌性。