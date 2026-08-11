萬泰科財報／第2季獲利1.69億元、年增160% 下半年更旺

萬泰科（6190）11日公布第2季稅後純為1.69億元，季增113%，年增160%，獲利表現亮眼，第2季每股稅後純益（EPS）為0.92元，第1季EPS為0.43元，去年同期EPS為0.39元。

萬泰科上半年稅後純益2.48億元，年增37%，上半年EPS為1.35元，去年同期EPS為1.1元。

萬泰科7月營收10.63億元，創單月歷史新高，月增7.96%，年增45.04%，今年前七個月營收65.34億元，創同期新高，年增24.7%。

萬泰科董事長張銘烈之前表示，今年挑戰百億元以上的營收目標，下半年優於上半年，獲利與毛利將同步提升。該公司是SpaceX電源線供應商，目前已經做到月產180萬條，年底要達到250萬條，主要是因為客戶IPO後，線材需求大量出來。目前客戶的低軌衛星客戶達1,000萬戶，未來要達到6,800萬戶，還有很大成長空間。

至於AI高速線方面，張銘烈說，經過這幾個月努力，已經做到月產250萬米，年底將達到800萬米，毛利率也由10%到 15％，拉高到30％到35%。

除了AI高速線外，針對AI伺服器所需之大電流電源線、液冷散熱測漏線（Water Leakage Detection Cable）等高階應用，客戶端驗證正持續推進中，萬泰科預期將於今年底前陸續出貨。此外，銅線高階應用更進一步拓展至實體AI領域，包含機器人與無人機等新興商機，未來成長空間巨大。

為支應龐大訂單需求，2026年資本支出規劃3至4億元。其中，因應AI伺服器機櫃內高速線需求，泰國廠高速線第三期擴產將投入約2.5億元；待擴建完成後，總月產能將可達800萬至1,000萬米。另外，針對電動車與家電升級需求，越南廠也已完成輻照交聯線（E-Beam）擴產，於2026年1月順利進入試量產階段。