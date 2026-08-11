柏文財報／第2季獲利2.59億元、創新高EPS 3.25元

本土最大健身中心業者柏文（8462）11日公告第2季財報，單季稅後純益2.59億元，年增68.8%，每股純益3.25元；累計上半年獲利4.5億元、年增62.5%，每股純益5.68元，第2季和上半年獲利均創新高。

該公司並指出，主力品牌「健身工廠」將在第4季陸續開出桃園、台中、高雄、台北及台南等新廠館、加入營運，可望帶動柏文營收續創新高。

柏文表示，受益會員人數、月費及教練課程平均銷售價格，以及會員二次消費同時提升，帶動該公司今年第2季及上半年度營業收入持續呈現強勢成長，營運槓桿效應更放大獲利能力的增長。

以第2季來看，營業毛利6.27億元，季增14.7%，年增33%，毛利率35.3%；營業利益3.35億元，季增27.4%，年增56.1%；稅後純益2.59億元，季增35.5%，年增68.8%，每股純益3.25元。單季營業毛利、營業利益、稅後純益及每股純益均創單季新高。

該公司進一步指出，去年10月，全真瑜珈健身全面停業，不到一年，統一集團旗下BEING sport及BEING也宣布於今年9月退出健身市場，反映出台灣健身產業正加速洗牌，規模經濟不足的中型連鎖健身品牌難敵租金、人事、水電、設備器材與展店成本的持續攀升，健身市場朝向「強者愈強」發展更加明確。

而柏文掌握產業成長與重組趨勢，旗下「健身工廠」今年至少再拓展9家新店，將一舉突破90處據點，健身工廠第100家店將於明年達標。

其中，今年年第1季，台北市安和廠於2月28日開幕；第2季分別有台中市烏日廠於5月29日投入營運，以及由陸軍特戰指揮部空降傘訓中心歷史建築活化打造的專業健身中心-「健身工廠」屏東市大武廠於6月27日開幕。

下半年，「健身工廠」與全聯合作的新據點-台中市干城廠已於8月3日預售，預計9月開幕；第4季，尚有桃園、台中、高雄、台北及台南的新廠館陸續投入營運，將帶動柏文營收續創新高，持續擴大規模經濟效益。