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瓦城財報／台美雙軌展店挹注中長期動能 上半年EPS 3.47元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

瓦城（2729）11日公告財報，第2季營收達16.36億元，年增12.48%，再創歷史同期新高；營業利益1.18億元，季增15.32%、年增14.91%；稅後純益7,784萬元，年增4.49%，每股盈餘1.83元。第2季營業利益及稅後純益都較第1季和去年同期回升，反映集團在營收規模擴大的同時，營運效率與獲利表現亦持續提升。

瓦城上半年營收達32.90億元，年增7.79%，營業毛利16.53億元、營業利益2.21億元、稅後純益1.48億元，年減15.54%，每股盈餘（EPS）3.47元。瓦城表示，上半年營運主要受惠於春節、母親節及端午節三大節慶聚餐需求接續挹注，帶動旗下品牌來客與營收穩健成長，展現集團多品牌經營及全台市場布局效益。

展望第3季，隨著暑期旅遊旺季到來，加上父親節家庭聚餐需求挹注，集團旗下品牌餐廳訂位狀況熱絡，將積極掌握暑期聚餐與旅遊餐飲商機，持續強化營運動能。

在台灣展店方面，集團持續依循多品牌、多區域布局策略，第3季預計正式進軍台東市場，同步開出「瓦城」與「時時香」雙品牌門市，進一步完善全台市場版圖，並掌握東台灣在地消費及觀光餐飲需求。透過旗下不同品牌的市場定位與客群覆蓋，集團將持續尋找具發展潛力的商圈及市場，以穩健展店策略擴大台灣市場規模，深化多品牌經營優勢。

海外市場方面，集團美國首店「Very Thai by 瓦城」自開幕以來營運表現穩定，並逐步於洛杉磯市場建立品牌口碑。美國首店不僅肩負品牌落地任務，更是集團建立美國在地營運模式的重要據點。透過實際營運，集團持續累積在地消費洞察、人才培育、供應鏈管理及餐廳營運等經驗，逐步建立可複製的海外展店模式，為後續北美市場規模化發展奠定基礎。

看準美國多元餐飲市場及商場通路的發展潛力，集團延續美國首店營運經驗，正式推出海外第二品牌「BOBO THAI」，進一步擴大北美多品牌布局。「BOBO THAI」以泰式炒河粉為核心，菜單針對加州市場消費需求量身設計，兼顧美味、便利與健康飲食趨勢，以更具親和力的泰國街頭美食形式切入主流消費市場，進一步拓展集團在北美的消費客群與品牌版圖。

透過「Very Thai by 瓦城」與「BOBO THAI」不同的品牌定位與消費場景，集團將持續驗證不同餐飲模式在美國市場的發展潛力，逐步建立多品牌、多店型的海外成長平台。

展望未來，瓦城泰統集團將持續深化台灣多品牌布局，同時加速北美市場發展。在全球研發中心的後勤支撐下，持續強化研發、供應鏈、品質標準化及人才培育等核心能力，提升跨市場營運及資源配置效率。

集團將以台灣市場長期累積的多品牌經營、餐飲標準化及供應鏈管理能力為基礎，持續建立可複製、可規模化的海外營運模式，穩健擴大北美市場版圖，為集團中長期成長注入新動能。

瓦城 財報

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