國產財報／第2季每股純益0.77元 上半年EPS 1.47元

國產（2504）董事會11日通過第2季與上半年財報，第2季集團合併營收52.17億元，每股純益0.77元，季增10%；累計上半年集團合併營收102.49億元，每股純益1.47元。

國產第2季集團合併營收52.17億元，稅後淨利9.43億元，歸屬於母公司淨利為9.11億元，每股純益0.77元。累計上半年集團合併營收102.49億元，稅後淨利17.95億元，歸屬於母公司淨利達17.33億元，每股純益1.47元，營運獲利表現持續穩健有力。

國產表示，因應AI強勁需求與最強陣容高端低碳產品創新布局，加上集團近年持續滿足客戶與時俱進的ESG低碳需求，增加優質營運產能，推出高彈性模數混凝土等高端利基型產品，所以，儘管上半年遇到房市政策壓抑，獲利表現依然穩健有力。

展望未來的營運發展，國產指出，基於全球AI需求旺盛，眾多科技大廠持續擴大在全台建廠布局，這些接軌全球ESG的科技產業鏈，都率先大規模採用低碳混凝土建築其頂級豪辦與廠辦，加上政府國發會委員會議近日通過2027年政府重大公共建設預算先期作業，匡列3,789億餘元，寫下近十年新高，都衍生龐大營建商機。