聽新聞
0:00 / 0:00
國產財報／第2季每股純益0.77元 上半年EPS 1.47元
國產（2504）董事會11日通過第2季與上半年財報，第2季集團合併營收52.17億元，每股純益0.77元，季增10%；累計上半年集團合併營收102.49億元，每股純益1.47元。
國產第2季集團合併營收52.17億元，稅後淨利9.43億元，歸屬於母公司淨利為9.11億元，每股純益0.77元。累計上半年集團合併營收102.49億元，稅後淨利17.95億元，歸屬於母公司淨利達17.33億元，每股純益1.47元，營運獲利表現持續穩健有力。
國產表示，因應AI強勁需求與最強陣容高端低碳產品創新布局，加上集團近年持續滿足客戶與時俱進的ESG低碳需求，增加優質營運產能，推出高彈性模數混凝土等高端利基型產品，所以，儘管上半年遇到房市政策壓抑，獲利表現依然穩健有力。
展望未來的營運發展，國產指出，基於全球AI需求旺盛，眾多科技大廠持續擴大在全台建廠布局，這些接軌全球ESG的科技產業鏈，都率先大規模採用低碳混凝土建築其頂級豪辦與廠辦，加上政府國發會委員會議近日通過2027年政府重大公共建設預算先期作業，匡列3,789億餘元，寫下近十年新高，都衍生龐大營建商機。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。