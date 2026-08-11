裕民財報／第2季獲利翻逾2倍、EPS2.34元 乾散貨旺季助攻下半年

裕民（2606）航運受惠乾散貨市場回升，第2季營運明顯升溫，單季合併營收50.13億元，年增38.5%、季增28.8%，毛利率35.4%，稅後純益19.75億元，年增204.4%、季增100%，每股稅後純益（EPS）2.34元，營收、獲利同步成長。累計上半年合併營收89億元，年增26.3%，稅後純益29.63億元，年增238.3%，EPS 3.51元。

裕民表示，第2季乾散貨市場呈現穩健回升格局，鐵礦石、穀物及鋁土礦海運需求同步增溫，帶動波羅的海乾散貨指數（BDI）第2季平均達2,751點，較去年同期增加88%，其中海岬型船運價表現最為強勁，成為本季乾散貨市場主要成長動能。

展望第3季，裕民看好鐵礦石海運需求持續增長，巴西鐵礦石出口進入傳統旺季、澳洲維持穩定出貨，加上西芒度鐵礦持續放量，可望推升全球鐵礦石海運量，長航程帶動的「延噸海浬」效益，也將進一步支撐海岬型船舶需求與運價。

裕民指出，第2季鐵礦石需求維持穩健，中國大陸上半年鐵礦石進口量年增6.2%，主要受巴西、澳洲出貨強勁帶動；Vale第2季鐵礦石產量更創2018年以來同期新高。另一方面，幾內亞鐵礦石出口持續放量，5月出口量創紀錄達232萬噸，長期而言，幾內亞至中國航程約為澳洲的2.75倍，將產生顯著延噸海浬效益，對海岬型船舶需求形成結構性支撐。

除鐵礦石外，鋁土礦也成為乾散貨市場的重要成長引擎。受中國大陸氧化鋁產能擴張帶動，上半年中國鋁土礦進口量年增17.1%，推升幾內亞出口維持高檔。裕民預估，2026年全球鋁土礦海運量將達2.65億噸，年增16%，為主要散裝商品中增幅最高，且2027年可望再成長6%至2.8億噸，長期需求成長趨勢明確。

穀物市場同樣維持強勁動能，全球穀物海運量三個月移動平均年增12.6%，全年預估成長5%；中國大陸上半年穀物進口量年增17.1%，加上美國大豆出口持續成長，亞洲需求及南美收穫季、美國出口旺季接續到來，可望支撐下半年穀物海運需求。全年穀物延噸海浬預估成長6.7%，為主要乾散貨商品中增幅最高。

供給面則有利乾散貨市場維持供需平衡。裕民指出，目前新船訂單約占現有船隊13.8%，但受主要造船廠塢檔緊俏及新船造價維持高檔影響，平均交船期達4.28年，短期新增運力有限。此外，隨著2011年交船高峰期船舶陸續進入第三次特檢，單次進塢時間約3至4周，Clarksons預估2026年將有逾3,000艘船舶進行特檢，也將壓抑短期有效運力，有助供需結構逐步改善。

裕民表示，隨著乾散貨運輸需求維持穩健，加上船舶供給成長仍受到限制，市場運價具支撐，公司將持續優化船隊配置與租約組合，靈活調整現貨與長約比重，並透過提升營運效率及強化成本管理，穩健推升整體獲利。

在船隊多元化布局方面，裕民首艘液化天然氣（LNG）運輸船預計8月交船並投入營運，象徵正式拓展LNG運輸業務；6月並與江蘇韓通船舶重工簽署船舶建造合約，訂造2艘21.1萬載重噸Newcastlemax散裝輪，使船隊總運力正式突破1,000萬載重噸。

目前裕民新造船訂單共15艘，包括6艘極限靈便型、4艘海岬型、2艘Newcastlemax、1艘LNG運輸船及2艘合資風電運維母船，將自2026年至2030年陸續交付。裕民表示，未來將持續優化船隊結構，布局節能新船及多元化運輸業務，強化長期成長動能。