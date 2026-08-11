聽新聞
0:00 / 0:00
建大財報／上半年EPS 0.33元 獲利表現優於去年
建大（2106）公布第2季財報，上半年營業收入182.5億元，年增2.36%，稅後純益3.11億元，EPS 0.33元，相對於去年虧損1,685萬元的虧損，已是轉虧為盈。
今年全球市場面臨地緣政治風險升溫，美伊衝突可能推升合成橡膠、碳黑等原油衍生原料價格，但建大透過精準成本控管、產品組合優化、調漲售價及全球產能布局調整，獲利表現優於去年。
因應整體產業環境不確定因素，建大已提前做好因應準備。一方面積極投入新能源車與綠色載具專用輪胎開發，掌握未來交通工具轉型趨勢；另一方面持續優化全球產能配置，降低美伊衝突可能造成的物流瓶頸與供應鏈風險，同時因應各國關稅政策變化，強化整體營運彈性與市場競爭力。
建大認為，去年第2季因為匯率、關稅等因素造成虧損，去年的獲利也是建大有史以來的谷底，藉由持續努力，建大第1季EPS已接近去年全年，第2季較第1季接近倍增，整體而言，今年將是審慎樂觀的一年。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。