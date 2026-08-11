建大財報／上半年EPS 0.33元 獲利表現優於去年

建大（2106）公布第2季財報，上半年營業收入182.5億元，年增2.36%，稅後純益3.11億元，EPS 0.33元，相對於去年虧損1,685萬元的虧損，已是轉虧為盈。

今年全球市場面臨地緣政治風險升溫，美伊衝突可能推升合成橡膠、碳黑等原油衍生原料價格，但建大透過精準成本控管、產品組合優化、調漲售價及全球產能布局調整，獲利表現優於去年。

因應整體產業環境不確定因素，建大已提前做好因應準備。一方面積極投入新能源車與綠色載具專用輪胎開發，掌握未來交通工具轉型趨勢；另一方面持續優化全球產能配置，降低美伊衝突可能造成的物流瓶頸與供應鏈風險，同時因應各國關稅政策變化，強化整體營運彈性與市場競爭力。

建大認為，去年第2季因為匯率、關稅等因素造成虧損，去年的獲利也是建大有史以來的谷底，藉由持續努力，建大第1季EPS已接近去年全年，第2季較第1季接近倍增，整體而言，今年將是審慎樂觀的一年。