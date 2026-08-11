快訊

不僅派5萬軍人衝前線…金正恩號召大批女工赴俄 薪資被扣留悲慘生活曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

建大財報／上半年EPS 0.33元 獲利表現優於去年

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

建大（2106）公布第2季財報，上半年營業收入182.5億元，年增2.36%，稅後純益3.11億元，EPS 0.33元，相對於去年虧損1,685萬元的虧損，已是轉虧為盈。

今年全球市場面臨地緣政治風險升溫，美伊衝突可能推升合成橡膠、碳黑等原油衍生原料價格，但建大透過精準成本控管、產品組合優化、調漲售價及全球產能布局調整，獲利表現優於去年。

因應整體產業環境不確定因素，建大已提前做好因應準備。一方面積極投入新能源車與綠色載具專用輪胎開發，掌握未來交通工具轉型趨勢；另一方面持續優化全球產能配置，降低美伊衝突可能造成的物流瓶頸與供應鏈風險，同時因應各國關稅政策變化，強化整體營運彈性與市場競爭力。

建大認為，去年第2季因為匯率、關稅等因素造成虧損，去年的獲利也是建大有史以來的谷底，藉由持續努力，建大第1季EPS已接近去年全年，第2季較第1季接近倍增，整體而言，今年將是審慎樂觀的一年。

建大 財報

相關新聞

大聯大財報／第2季賺半個股本創新高、EPS 5.12元 公司估第3季再成長

IC通路大廠大聯大（3702）11日公布今年第2季財報，稅後純益86.2億元，季增55.4%，較去年同期大幅成長294.4%，營收、獲利皆超越財測，並創歷史新高，每股純益達5.12元。

中興電財報／上半年獲利年增逾二成 EPS 4.5元創同期新高

重電大廠中興電（1513）11日公布第2季合併財報，受惠台電強韌電網計畫、半導體擴廠及AI資料中心用電需求升溫，單季營收與獲利雙創歷年同期新高；累計上半年稅後純益22.24億元、年增22.2%，每股稅後純益4.5元，續創同期新高。

雷虎財報／上半年每股稅後純益0.62元 嘉義大埔美廠第4季完工

無人機大廠雷虎（8033）科技11日公布上半年合併財報，合併營收8.39億元、年增10.9%，稅後純益0.96億元、年減8.5%，每股稅後純益0.62元。雷虎科技表示，嘉義大埔美建廠進度順利，預計第4季完工。

數泓科財報／上半年稅後純益年增97.7% 、EPS 4.15元 改寫歷史次高

數位手工具研發製造大廠數泓科（6855）公布上半年合併財報，合併營收3.11億元、年減11.3%，毛利率48.78%，稅後純益0.97億、年增97.7%，每股稅後純益4.15元，獲利改寫歷年同期次高佳績。

萬年清財報／上半年扭轉虧損 每股純益0.01元 印度市場占比攀升至28%

萬年清（6624）11日公布上半年財務報告，合併營收1.88億元，年減17.84％，毛利率保持17.2％；受惠海外訂單認列增加與技術設備銷售占比提升，上半年歸屬於母公司業主稅後純益15.4萬元，每股稅後純益0.01元，相較去年同期順利扭轉虧損態勢。

雷笛克財報／第2季轉盈、終結連五季虧損 上半年 EPS -0.18元

LED二次光學透鏡廠雷笛克光學（5230）11日公布第2季財務報告。受惠車用新案出貨放量、高附加價值產品比重提升，以及產品與客戶接單結構持續優化，第2季單季合併營收3.53億元，季增16%、年增7%，創近11年同期次高；稅後純益565萬元，每股純益0.1元，終結自去年第1季以來連續五季虧損態勢，營運正式轉虧為盈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。