海光財報／上半年本業陷虧損 低毛利、營收衰退成關注重點

海光（2038）董事會通過上半年財報，今年1月至6月累計營收39.8億元，營業毛利僅5,517萬元，營業損失4,094萬元，歸屬母公司稅後純益409萬元，每股稅後純益（EPS）0.02元。整體而言，海光上半年雖勉強維持歸屬母公司獲利，但鋼鐵本業已出現虧損，毛利率僅約1.38%，營運安全邊際偏低。

法人分析，海光獲利結構受到關注，公司上半年營業毛利僅5,517萬元，以39.8億元營收計算，毛利率只有約1.38%；扣除營業費用後，營業損失達4,094萬元，營業利益率為負1.03%，代表目前核心本業所創造的毛利，已不足以完全支應營運費用。

法人表示，海光今年第1季營收19.3億元、毛利3,687萬元，歸屬母公司稅後純益3,020萬元，第1季EPS0.16元。但其第2季單季營收約20.4億元，毛利僅約1,829萬元，營業損失則擴大至約3,184萬元，顯示第2季雖然營收高於第1季，但毛利空間反而進一步受到壓縮，凸顯經營壓力沉重。