邁科財報／上半年業績攻頂 下半年營運估逐季走高

散熱模組廠邁科（6831）11日公告上半年財報，營收衝上19.01億元，年增18.2%、稅後純益1.12億元，年增189.1%、每股純益1.66元，年增155.38%，上半年營收與獲利均創歷年同期新高。

展望下半年，隨CSP大客戶拉貨力道持續加大，邁科營運可望逐季走高，下半年表現將明顯優於上半年。國內法人預期，邁科第3季營收將較第2季大幅成長，全年營收呈現逐季攀升態勢。

外資券商亦預估邁科下半年營收與獲利將顯著放大，全年獲利可望較2025年翻倍成長，每股純益挑戰一個股本以上，且成長趨勢可延續至2027年，隨著客戶拉貨力道持續加大，邁科營運可望邁入新一波成長期。

邁科今年7月合併營收為5.53億元，月增9.9%、年增31.25%，不僅再創單月歷史新高，亦為營收連續第2個月站上5億元大關，主要係CSP大客戶新產品拉貨力道強勁所致。

回顧上半年營運，邁科表示，上半年毛利率20%，較去年同期微幅下滑0.42個百分點，主因第1季適逢CSP大客戶新舊機種轉換期，第2季起CSP大客戶新機種散熱模組開始出貨，產品組合明顯改善，加上營收規模擴大、費用控管得宜，推升第2季稅後淨利達6756.7萬元、每股純益達1元，較第1季的0.66元大幅成長。

根據市調機構預估，2026年高階AI伺服器晶片仍以輝達（NVIDIA）的GPU伺服器為主流，但就成長性而言，ASIC伺服器動能更為突出；預估今年GPU伺服器出貨年增43.8%，而ASIC伺服器年增幅則達64.2%。

據悉，邁科目前主要CSP大客戶為ASIC AI伺服器指標業者，公司已切入其散熱供應鏈，可望直接受惠於ASIC平台出貨放量。邁科11日股價下跌2元，收617元。