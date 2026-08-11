榮運財報／上半年EPS 2.68元 AI伺服器、半導體物流需求助攻下半年

榮運（2607）11日董事會通過第2季財務報告，累計上半年合併營收90.44億元，年增2.40%，毛利率20.87%，稅後純益14.51億元，現金減資效益浮現，每股稅後純益（EPS）2.68元，較去年同期的1.55元大幅成長72.9%。

展望下半年，榮運將持續優化業務結構、強化成本控管，並鎖定AI伺服器、半導體及電商等高附加價值物流需求，提升整體獲利動能。

榮運表示，第2季內陸貨櫃場業務受惠出口貿易量成長，營運量能維持穩健；貨物承攬業務營收也較去年同期成長，不過受到地緣政治局勢變化及全球供應鏈調整影響，市場不確定性仍高，相關營運成本上升，使獲利表現受到部分壓抑。

面對下半年營運環境，榮運將持續聚焦核心業務發展，透過成本控管與業務結構優化，積極拓展高毛利業務，同時強化專業運輸整合服務，串聯上下游供應鏈，進一步整合船邊作業、轉運、內陸運輸及複合式倉儲物流等服務，提升整體營運效率及客戶服務價值。

其中，貨物承攬業務將成為榮運下半年布局重點。隨著AI伺服器、半導體及電商等產業需求持續成長，帶動高階物流與供應鏈管理需求增加，榮運將掌握產業趨勢，深化高附加價值物流服務，並透過服務整合提升客戶黏著度，優化整體獲利結構。

榮運表示，全球供應鏈持續調整，物流產業面臨地緣政治、運輸成本及市場需求變化等多重挑戰，公司將持續強化營運韌性，並以核心物流服務為基礎，擴大高附加價值業務布局，在控制成本的同時掌握AI及半導體產業帶來的新物流商機，推動下半年營運穩健成長。