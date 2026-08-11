金興財報／上半年EPS 0.99元 優於去年同期

金興精密（7732）工業股份有限公司11日召開董事會，通過 2026 年度上半年(第2季)合併財務報告。上半年合併營收為5.33 億元，較去年同期的6.51 億元年減18.1%。主因係受 2025 年美國關稅政策引發之提前拉貨效應影響，致今年客戶進入庫存調節期，拉貨節奏較往年放緩。

上半年營收雖受到市場環境波動影響，但在經營團隊積極發揮營運韌性與精實管理的支撐下，上半年稅後淨利6,318萬元，年成長 15.7%，EPS達 0.99元，優於去年同期的0.83 元。

金興公司表示，2026 年是公司技術跨越的重要里程碑。金興精密憑藉深厚的馬達研發實力，在鞏固全球售後市場（AM）領先地位的同時，正積極投入 AI 自動化與智慧移動領域，展現多元化成長動能，其中包括高效能 BLDC 馬達：針對新能源車（HEV/BEV）市場，持續優化直流無刷馬達（BLDC）的能效與智慧控制邏輯。憑藉高扭矩、低功耗優勢，預計 2026 年該系列產品對營收貢獻將顯著成長。

跨產業應用開發：研發團隊正積極將車用技術延伸至無人載具馬達與輕型自動導引車（AGV）驅動電機，現已啟動送樣測試，目標實現馬達動力技術與 AI 自動化設備的無縫接軌。並為配合新技術與跨領域應用的推動，馬達機產線預計於第3季完成設備布建與優化，經營團隊將全力衝刺，打造公司成長的第二曲線。

未來展望：產品多元化與全球市場之雙軌策略

未來除了鞏固車用馬達優勢，將持續推動新產品開發，積極布局無人載具馬達及輕型自動導引車（AGV）等高成長潛力領域。無人載具馬達已於第2季啟動小量樣品出貨，後續將配合第3季建置完成之馬達機產線，視市場反應逐步提升產能。惟新產品效益仍需視終端需求及量產時程而定，下半年營運展望將依據實際出貨狀況適時滾動調整。