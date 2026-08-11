安葆上半年獲利創新高 三率齊發、在手訂單近150億元

電力系統整合廠安葆（7792）在上半年實現「三率齊發」，毛利率攀升至近20%，各項營運指標均刷新歷史紀錄，每股純益6.85元，上半年獲利大幅超越歷年水準。

安葆深耕半導體產業逾30年，高科技廠房相關業務占比逾7成，同時以「能源即算力」戰略切入全球CSP雲端供應鏈，奠定AIDC資料中心電力基建的關鍵地位。在這兩大支柱助攻下，安葆展現強大的定價權與營運彈性，同時實施統購策略，鎖定原物料成本，讓獲利結構性躍升。

為了確保交付效率，安葆加速擴建雙廠，占地千坪的台南二廠已在今年下半年動工，預計2027年開始投產模組預製；屏東科學園區廠則計畫2027年第1季動工，利用專區保稅優勢，專攻海外AIDC需求。

安葆表示，目前在手訂單已達145.5億元，加計包含更高占比海外訂單之潛在案量後，總額將有望挺進200億元大關，訂單能見度已穩健延伸至2028年。