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茂綸財報／第2季營收、獲利雙創高
半導體通路商茂綸（6227）11日財報報喜。隨著AI資料中心與AI Factory專案需求升溫，第2季營收首度逼近70億元，歸屬母公司稅後純益達2.92億元，不僅較去年同期轉虧為盈，也一舉改寫單季新高，EPS達3.84元。
茂綸第2季營收69.9億元，季增44.3%、年增31.7%，創歷史新高；毛利率9.1%，季減1.3個百分點，但較去年同期大幅回升5.2個百分點；營益率5.8%，季減0.3個百分點、年增4.7個百分點。稅後純益2.92億元，季增28%，相較去年同期虧損2,286.6萬元明顯翻轉，EPS也由-0.3元躍升至3.84元。
累計上半年，茂綸營收118.3億元，年增35.3%；毛利率9.7%、營益率5.9%，均較去年同期提高3個百分點。歸屬母公司稅後純益5.2億元，年增351.1%，相當於去年同期的4.5倍；EPS由1.52元升至6.84元，僅半年就已賺到去年全年EPS 7.54元的約九成。
展望後市，茂綸先前表示，對今年AI資料中心建置需求維持樂觀看法，公司已取得多項大型AI Factory專案，後續將持續聚焦資料中心、工業、車用電子及AIoT四大市場。隨著大型專案陸續出貨，可望成為下半年營運的重要支撐。
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