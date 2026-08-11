衛司特法說會／下半年營運展望樂觀 電池回收新事業明年大成長

衛司特（6894）董事長林世民11日表示，受惠於AI需求成長，帶動上半年三大事業營運成長，交出EPS 9.7元的佳績。展望下半年，BOO業務穩定成長；陽極耗材訂單能見度從3個月拉長到6至9個月，需求續旺。電池新事業今年底前將完成產線改造與產能放大，明年業務成長可期。

衛司特今受邀參加凱基證券舉辦的法人說明會，說明今年第2季營運成果，並展望下半年產業景氣走勢。

衛司特今年累計前七個月合併營收13.65億元，年增66.6%，創同期史上新高。

受惠於半導體電解設備及耗材業績翻倍成長，及再生金屬服務（BOO）新廠導入維運，衛司特今年第2季合併營 5.91億元，季增14.7%，年增71.5%，創單季歷史新高。毛利37.07%，季增1.25個百分點，年增2.95個百分點。稅後純益1.24億元，季增14.4%，年增122.7%；每股稅後純益5.2元，獲利表現亦雙雙創單季史上新高紀錄。

衛司特今年上半年合併營收11.06億元，年增66%，創同期歷史新高。毛利率36.49%，年增1.91個百分點。稅後純益2.31億元，年增97%；每股稅後純益9.7元，獲利表現亮麗，並雙創期史上新高。