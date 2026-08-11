亞洲藏壽司財報／上半年EPS2.6元 創歷史次高紀錄

亞洲藏壽司（2754） 2026上半年合併營收29.89億，年增7.95％，稅後純益1.22億元，年增366.97%，每股稅後盈餘2.6元，創歷史次高紀錄。

第2季合併營收為15.07億元，年增5.03%，稅後淨利0.55億元，年增30.86%，每股稅後盈餘1.18元，創歷史第三高紀錄。

綜觀上半年營運整體表現，受惠展店效益，既存店維穩成長，導入多元價格帶，人氣IP聯名，每月壽司新品與節慶限定餐點，有效擴大客群，提升來客數，帶動營收及獲利成長。第2季獲利則受到國際原物料、人事等成本因素壓縮，長期仍維持穩健動能。

同步公告7月營收5.07億，惟受到颱風來襲，門市暫停營業兩天影響，營收年減2.97%，仍創歷史次高紀錄。累計2026年1至7月營收34.97億，年增6.24%，創歷史同期新高。

展望下半年，暑假檔期、4檔節日連假，以及第4季百貨周年慶檔期，結合IP聯名扭蛋，可望帶動來客動能。展店計畫持續推進，南投首店「草屯中興路店」擴大品牌服務範圍，為營運挹注成長動能。目前全台共有63家門市。