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這檔居家生活類企業營運大優！ 獲花旗升目標價、股價衝漲停
寶雅*（5904）第2季營運優於預期，單季營收年增15%，每股稅後純益（EPS）8.15元，創同期新高，吸引市場買盤大舉簇擁，激勵11日股價開盤即亮燈漲停，漲停價87.1元創一拆十後新高，表現相當亮麗搶眼。
花旗指出，寶雅第2季業績強勁，獲利較花旗及市場共識各高出 21%及28%，主要亮點包括同店銷售成長（SSSG）強勁，主要受惠來客數與客單價分別年增3%及4%，及規模效益帶動毛利率改善，且公司持續優化營業利益率。
展望下半年，花旗指出，寶雅基本面仍然穩健，隨展店速度加快，加上市占持續提升，將支撐營收成長；同時，隨著規模效益逐步顯現，以及持續節省營業費用，預期下半年利潤率仍有健康的擴張空間。
花旗基於市占持續提升的趨勢不變、獲利成長穩健，且短期獲利能見度高，上調寶雅 2026-2028 年獲利預估約7%，主要反映較高的銷售及毛利率假設，維持「買進」評等，目標價由 630 元調高至745元，激勵股價強勢大漲。
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