宣德財報／上半年每股淨損1.33元 下半年營運好轉

宣德（5457）11日董事會通過上半年財報，該公司上半年每股淨損1.33元，毛利率13%。宣德指出，組裝業務受到記憶體及相關零組件缺料的影響，為確保生產穩定，該公司採取提前備料策略，此舉雖維持客戶訂單需求，但也反映在成本結構，進而影響上半年的整體毛利率表現。

宣德7月營收20.2億元。月增15.5%、年減3.2%。累計前七個月營收126億元，年減2.3%。展望下半年，宣德科技對後續營運持審慎態度。隨著商用耳機與低軌衛星產品進入量產階段，加上博弈及工業電腦機種正式啟動量產，搭配傳統消費性電子產品旺季，預期下半年的營運表現將呈現逐季好轉的趨勢。

宣德耕耘多時，在美國電動車及機器人大廠合作之專案，亦將於下半年正式投入交貨；此外，針對車用韓系客戶於墨西哥量產的專案，預計於今年第4季展開認證，並目標於2027年第1季正式進入量產階段，為中長期營運挹注新動能。

此外，鑑於地緣政治風險及關稅爭議的不確定性，宣德已啟動全面的營運優化計畫。該公司將調整資源配置，聚焦於利基型產品的開發與銷售，並透過持續改善內部運營效率，強化整體企業體質，以應對瞬息萬變的全球市場環境。