LINEPAY財報／上半年營收年增15% EPS4.35元

LINEPAY（7722）11日召開董事會，通過2026年第2季合併財務報告。上半年累計營收42.27億元，較去年同期成長15%；稅後淨利為2.96億元，年增28%；上半年每股純益（EPS）為4.35元，優於去年同期。

單季營運部分，第2季合併營收21.3億元，持平上季或季增1.5%，年增14%，支付事業及行銷事業同步維持穩健成長趨勢；營業淨利為1.62億元，季增49%，持平去年同期，電子支付前期推廣費用與驗證成本較第1季逐步收斂；稅後淨利為1.61億元，季增20%，年增132%；每股純益2.37元，優於上季與去年同期，營運動能與獲利能力持續提升。 LINE Pay指出，去年同期受匯損影響，獲利基期相對較低，若排除此因素，第2季獲利仍呈年增成長趨勢。

LINE Pay表示，除了第三方支付事業以及行銷事業均持續穩定成長外，子公司電子支付LINE Pay Money第2季亦轉盈。根據金管會統計，LINE Pay Money第2季於代收付、轉帳、儲值等三大核心業務均持續居同業之冠，隨著用戶數及交易規模穩定擴增，不僅為公司的營運拓張奠定堅實基礎，亦將成為驅動公司持續成長的重要引擎。

LINE Pay表示，未來將持續深化支付本業與電子支付服務的整合效益，擴大多元支付應用場景，提升用戶黏著度與交易活躍度，並持續優化產品服務及營運效率，進一步強化整體獲利體質，為公司長期成長奠定穩固基礎。