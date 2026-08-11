這檔散熱模組大廠12日將法說 外資大推三大利多一次看

台股近來一路上漲，11日站上45K大關，進入前波套牢密集區，使得行情將開始承壓、並轉趨震盪。值此操作難度漸增時刻，挑選法人買超的「7月營收創高股」如奇鋐（3017）等，基本面、籌碼面雙優，將躍居市場交投亮點。

即將於12日舉行法說的散熱模組大廠奇鋐，7月營收185.9億元改寫歷史新猷，月增5.5%、年增57.4%；累計前七月營收1,167.49億元，年增80.3%，飛越千億元大關，為歷年同期新高，整體營運表現亮麗搶眼。

展望後續營運，外資高盛證券指出，隨三大利多發酵，包括：新型 AI 伺服器機櫃的水冷零件量產拉貨、水冷散熱在 ASIC AI 伺服器的滲透率持續提升、新型 ASIC AI 伺服器的水冷零件開始量產出貨，使奇鋐營收將一路成長至9月。

摩根大通（小摩）預期，奇鋐第3季營收將實現 15% 的季成長，主要由8月開始量產的輝達VR200 水冷板所拉動。此外，AWS Trainium 3 與 Google TPU v8 水冷板也將於 今年第4季開始放量，且與輝達系統相比具備更高的內容價值。

小摩認為，這些新型 ASIC 水冷專案將帶動奇鋐第4季營收再季增 16%。毛利率方面，水冷產品比重提升結合良好良率，將推升第3季與第4季毛利率進一步擴增至 34% 和 35%，遠優於市場共識的30.5% 與 31.4%。

基於毛利率成長加速及未來 GPU 與 ASIC 系統內容價值持續增加，小摩將奇鋐 2026及 2027 年EPS 分別上調 4% 與 10%。基於維持不變的 2027 年預估本益比 22 倍，小摩將目標價由3,200 元上調至3,500 元，給予「優於大盤」評等。