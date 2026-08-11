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聚恆財報／上半年獲利激增逾700% 手握50億元專案衝刺營運

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

再生能源系統廠聚恆-創（4582）公告今年上半年稅後純益8,000萬元，年增789.1%，每股純益1.16元，年增728.5%；展望後市，聚恆營運動能將由雲林與台南等地的三大主力專案接棒挹注，總合約金額超過50億元，並依工程實質進度自2026年第4季起至2027年陸續認列，營運前景樂觀。

聚恆今年上半年營收9.67億元，年增178.53％，光上半年營收就已相當於2025年全年營收12.27億元的近八成；其中第2季單季營收7.24億元，季增近兩倍，而大型工程案場自第2季起正式進入認列高峰。

聚恆指出，上半年營收動能主要來自大型EPC在建工程與開發案的認列進度推進。其中，屏東水面型太陽能案場工程進度已達90%，台南學甲區升壓站等主力專案亦達25%，兩者合計貢獻上半年近七成營收。

至於儲能工程方面，聚恆位於南投與桃園E-dReg表前儲能案已100%完工，預計8月底前完成驗收，隨後驗收款將陸續認列，為下半年挹注營收；海外帛琉案完工進度約95%，預計8月底完工驗收，延續公司海外工程實績。整體而言，聚恆的維運業務上半年營收突破千萬元，反映早期EPC案場陸續由免費保固轉入收費維運後，高毛利經常性收入加速放大。

此外，國內太陽能屋頂新政策即將在8月1日正式上路，預料每年將新增660MW的光電容量。對此，聚恆董事長周恒豪認為，建築光電新制上路，除可望擴大屋頂型太陽能EPC市場，更將帶動後續長達20年的維運服務需求，有助於添增公司營運動能。

據悉，聚恆目前維運近200座太陽能電廠、累積容量近270MW；其中，指標性七股志光漁電共生一期案，今年上半年平均發電達成率超過120%。此外，公司亦管理逾5座儲能案場、容量超過12MW。

聚恆表示，隨學甲心忠案等早期大型案場自2026年起陸續結束免費保固、轉入收費維運期，公司總維運容量可望於2030年突破400MW，營運模式也將由一次性工程收益，進一步轉向兼具長期現金流的能源整合服務商。

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