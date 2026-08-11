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炎州流通財報／併購效益發酵 上半年稅後純益1.19億元、年增94%
炎洲集團旗下炎洲流通（3171）11日公告第2季、上半年財報。併購效益推助下，第2季合併營收7.9億元，年增107%；稅後純益7,153萬元，年增約106.65%，每股純益（EPS）2.32元；上半年累計營收14.13億元，年增93%；稅後純益1.19億元，年增94%，EPS 3.76元。
炎洲流通表示，上半年營運成長，主要受惠於去年第3季收購聯勝國際、星穎科技過半股權後，兩家公司正式納入合併報表，帶動整體營運規模擴大。
除合併效益挹注外，炎洲流通亦持續推動流通事業與聯勝、星穎之資源整合，透過客戶資源共享、產品線互補及交叉銷售策略，擴大既有客戶服務深度，並開拓跨業種商機，強化通路布局與營運綜效。
炎洲流通指出，未來將以「整合、擴展、升級」為三大策略主軸，持續推動與聯勝、星穎之組織分工、產品整合及統籌採購機制，提升整體營運效率與成本競爭力。同時，公司也將透過新客開發、既有潛力客戶深耕、AI工具導入及CRM回購預警系統，強化客戶經營效率，提升客戶黏著度與營收成長動能。
在線上平台方面，炎洲流通持續優化搜尋引擎能見度及品牌曝光，推升包大師購物網與禮贈品網站流量及品牌能見度，擴大線上銷售與客戶觸及效益。此外，公司亦積極導入綠色環保包材、推動新產品開發，並透過境外採購中心運作及供應鏈管理升級，強化產品供應能力與成本控管效益。
展望後續，炎洲流通將持續深化通路整合、客戶開發及供應鏈升級效益，擴大營運規模並提升獲利韌性。隨聯勝、星穎與流通事業之整合效益逐步發酵，公司將持續以穩健經營、產品多元化及客戶服務深化為核心，作為流通事業長期成長與競爭力提升之基礎。
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