國產財報／第2季獲利9.11億元、EPS 0.77元 不受房市政策壓抑

國產（2504）11日公布上半年財報，不受房市政策壓抑，獲利表現依然穩健有力。董事會通過第2季合併營收52.17億元，季增3.6%；稅後淨利9.11億元，季增10.7%；每股稅後純益（EPS）0.77元。累計上半年合併營收則102.49億元，EPS 1.47元，與去年同期比維持高檔持平。

展望未來，國產表示，全球AI需求旺盛，眾多科技大廠擴大全台建廠布局，這些科技產業鏈率先採用低碳混凝土建築其頂級豪辦與廠辦，加上國發會近日通過2027年政府重大公共建設預算先期作業，匡列3,789億餘元，面對上述龐大營建商機，國產將積極以三大競爭優勢，包括布局資產活化、低碳創新、材料為王等不斷墊高集團營運動能。

國產表示，集團近年來朝優質低碳全建材方向邁進，近年研發推出高彈性模數混凝土等多款利基型產品，以及總數達67款獲國內外認證的低碳高端混凝土陣容，這些優質的高獲利產品今年也逐漸發酵。

國產致力從傳統預拌混凝土供應商，朝向低碳建材與循環經濟發展，並參與AI資料中心、高科技廠房及公共建設相關開發案。其中最顯著的成就，將國產建材過往僅個位數的毛利率提升至雙位數，之後更一路攀高，2025年更創下毛利率的歷史新高，讓國產建材集團逐步擺脫傳統建材業高度依賴價格競爭的模式，轉向以產品價值與經營效率驅動獲利成長的企業。

國產表示，日前完成上樑儀式的企業總部，預計2027年底左右完工，基地位於南港東區門戶核心，緊鄰輝達研發中心所在的潤泰玉成大樓，在南港商辦地產單價屢創新高下，未來龐大的潛在開發價值可期。此外，國產建材在鄰近北士科的關渡洲美平原處還擁有近2萬坪土地、內湖科也有1,400多坪、鄰近南科也有超過2,000坪，隨著相關區域產業發展，未來每階段的開發潛在效益可期。

低碳創新方面，集團積極推動「碳競爭優勢」，並結合旗下的惠普、國宇建材與重置資源科技，深化循環經濟及低碳建材布局。在材料為王策略下，國產建材持續投資爐石研磨二廠，整合低碳大溯源管理、精緻砂石與精緻粉體策略，並透過全台業界最多的28座預拌混凝土廠形成區域聯防，掌握科技建廠、房建與重大建設商機，撐起集團未來正向且穩健發展。