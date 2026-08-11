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中砂法說會／第2季獲利近倍增 毛利率站上四成、EPS達3.49元

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

半導體材料廠中砂（1560）11日召開法說會並公布第2季財報，單季稅後純益5.23億元，年增約96.6%；毛利率突破4成，EPS 達3.49元。相較營收年增17.9%，獲利增幅明顯更快，反映鑽石碟與高階再生晶圓出貨放大，產品組合持續往高毛利項目移動。

中砂第2季營收24.9億元，季增8.7%、年增17.9%；稅後純益季增19.9%、年增96.6%。毛利率40.1%，季增5.1個百分點、年增8個百分點；營益率24.2%，季增4.8個百分點、年增約7.5個百分點，本業獲利能力同步走高。

累計上半年，中砂營收47.86億元，年增23.1%；毛利率37.6%，較去年同期提高6個百分點；營益率21.9%，年增5.6個百分點。稅後純益9.6億元，年增73.8%，EPS為6.44元。

三大事業本季全面成長，其中鑽石事業部（DBU）表現最突出，營收7.83億元，季增9.1%、年增26.1%，占整體營收31%。中砂指出，晶圓代工大客戶的先進製程及先進封裝產品營收比重已達61.2%，其中2奈米鑽石碟營收增加84%，1.4奈米產品也已開始出貨，顯示需求正從3奈米進一步往更先進節點延伸。

晶圓事業部（SBU）仍是最大營收來源，占第2季營收43%，季增4.4%、年增14.4%。隨著12吋產能滿載，加上特殊晶圓出貨增加，部門營收穩步走高。

為接住後續訂單，中砂今年規畫約15億元資本支出，上半年已投入5.1億元，資金主要用於擴充鑽石碟及12吋晶圓產能。鑽石碟月產能第2季已達5.55萬顆，第3季預計提高至6.2萬顆，第4季則以7萬顆以上為目標，較去年同期的4.5萬顆明顯擴大。

晶圓方面，中砂12吋月產能自6月起提高至40萬片，增加的產能主要供應先進製程客戶所需的高階再生晶圓，目前訂單能見度可支撐產能滿載至年底；公司並規畫2027年將12吋月產能進一步提高至43萬片。

展望後市，中砂預期先進製程與先進封裝鑽石碟需求將逐季增加，美系記憶體及整合元件製造商（IDM）客戶也將持續放量。晶圓事業部將進一步拉高高階產品比重，帶動營收與毛利率；砂輪事業部則受惠需求回溫及新併子公司綜效，全年營收目標較去年成長雙位數以上。

中砂 法說會

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