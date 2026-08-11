統新財報／第2季獲利0.86億元、單季EPS 2.22元 較去年由虧轉盈

光通訊濾鏡廠統新（6426）11日公告2026年第2季財報暨7月合併營收，統新2026年第2季合併營收為新台幣2.1億元，季增36.7%，年增82.39％，稅後純益0.86億元，季增207%，較去年同期轉虧為盈，每股純益為2.22元。公司表示，受惠AI資料中心相關需求持續成長，帶動營收規模擴大，規模經濟效益逐步顯現，加上費用控管得宜，推升毛利率及獲利表現。

統新上半年稅後純益1.14億元，EPS達2.96元，均較去年同期轉盈。下半年營運持續穩健推進，7月合併營收為0.78億元，年增52.7％，累計2026年1至7月合併營收達4.4億元，年增率66.77％。

統新表示，受惠AI資料中心建置需求持續擴張，帶動接單出貨比（B/B Ratio）維持健康水準，市場供需仍處於偏緊態勢，公司訂單能見度穩步提升。而為因應客戶拉貨需求增加，公司積極推動擴產計畫，持續提升產能規模與供貨能力；在市場需求暢旺及規模經濟效益逐步顯現下，下半年營運成長動能可望延續。