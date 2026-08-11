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健鼎財報／上半年每股稅後純益13.02元創高 第2季EPS 7.41元
PCB大廠健鼎（3044）11日召開董事會，公布最新獲利資訊上半年每股稅後純益達13.02元，第2季每股稅後純益7.41元。法人看好今年全年營收可望突破千億元，營收與獲利可望挑戰新高紀錄。
健鼎提到2026年第2季營收248.57億元，較第1季增加38.93億，季增18.57%，史上最高季營收。7月營收98.22億元，創史上單月新高，月增22.7%，年增56.5%，2026年1-7月營收556.43億元，年增34.7%。
第2季營業毛利達74.79億元，較上季增加19.2億元，較去年同期增加27.86億元，毛利率30.09%，突破30%，史上新高。第2季稅後純益 38.96億元，單季每股純益7.41元，史上最佳單季EPS。
數據顯示，2026年上半年營收458.22億元，毛利率28.45%，2026年上半年稅後純益68.43億元，較去年同期增42.56%，每股純益13.02元，史上最佳1H獲利。
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