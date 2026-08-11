安力財報／上半年每股虧損0.66元 拚下半年營運回溫

安力-KY（5223）11日公布2026年第2季暨上半年財務報告，並已於10日公告7月份合併營收。受惠於旺季需求及新產品出貨動能提升，7月合併營收達新台幣1.99億元，創今年單月新高，較去年同期成長15.38%。公司表示，7月份AI伺服器及無人機相關產品陸續放量出貨，新產品動能持續提升，下半年營運可望優於上半年。

安力-KY 11日公告2026年上半年財報顯示上半年合併營收為9.27 億元，營業毛利率 14%，稅後淨損為 2,952 萬元，每股虧損（EPS）為 0.66 元。第2季合併營收4.85億元，較第1季成長約9.6%，營運已較第1季逐步改善。

安力-KY表示，2026年上半年仍屬產品結構轉型及新產品量產導入階段。由於既有消費性電子產品需求仍待回溫，新產品尚未完全放量，整體產能利用率及固定成本攤提仍有改善空間；另一方面，公司投入AI伺服器及無人機精密金屬零組件等新產品研發，導致上半年研究發展費用較去年同期增加約25%，以強化高階散熱、精密加工及新產品開發能力，致使上半年獲利承受一定壓力。

隨著新產品布局逐步展現成果，無人機相關精密金屬零組件出貨持續成長，AI伺服器零組件亦配合客戶新平台導入逐步放量，帶動第2季營收較第1季成長，7月營收更創下今年單月新高。