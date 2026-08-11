平和環保財報／上半年EPS1.47元 下半年營運攀升回成長軌道

平和環保（6771）11日公布上半年財報，累計上半年營收2.78億元，年減14.45％，歸屬母公司稅後淨利4,590萬元，年減33.98％，每股稅後純益1.47元。

平和環保表示，去年受對等關稅及匯率影響，下半年廢水代處理量逐漸減少，導致業績呈現異於逐季走升的傳統趨勢，不過隨著景氣回穩與積極開發客戶，廢水代處理量已自去年底逐漸脫離底部，業績逐季攀升，下半年可望回到成長軌道。

受惠廢水代處理量逐步成長，平和環保第2季營收1.46億元，季增11.21％，歸屬母公司稅後淨利2,445萬元，季增13.92％，年減11.96%。自去年第4季開始，除春節因素影響外，營運大致呈現營收及獲利逐季走升態勢。延續這股回升勢頭，平和環保7月營收5,201萬元，月增5.65％，創下近一年來的單月新高。

針對7月營收略低於去年同期，平和環保說明，主要是去年同期有子公司汙泥清運專案的營收貢獻基期較高所致，若單以主要廢水代處理業務計算，7月廢水代處理量已回到去年同期水準。在景氣穩定擴張趨勢下，有利於外銷為主的下游客戶提高產能稼動率，平和環保下半年營收可望繼續維持逐季走升。