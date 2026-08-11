美系外資調高ABF概念股目標價！00981A重倉布局可望成最大贏家

ABF概念股欣興（3037）、南電（8046）、臻鼎-KY（4958）的7月營收全數創新高，美系外資近期更將南電目標價大幅上調，成為盤面焦點。同時持有這三檔ABF概念股的ETF中，主動統一台股增長（00981A）的持股張數及持股權重都在前段班，能否為00981A貢獻上漲動能，引發市場高度關注。

歷經7月修正洗禮後，ABF概念股迅速回神，加上南電第2季財報公布後，獲得美系外資高盛調高目標價至2,500元，讓ABF概念股再度躍居盤面最強類股之一。統計近五天來，南電漲幅就高達18%，欣興漲幅逼近15%，臻鼎-KY也有11%的雙位數跳漲表現。

盤點各檔ETF持股清單，欣興、南電、臻鼎-KY早就是兵家必爭之地。經統計，持有這三支ABF概念股的ETF中，濃度最高的十名全是主動式ETF。其中，主動第一金台股優、主動兆豐台灣豐收、主動統一台股增長的持股權重都在10%以上。

這十檔主動式ETF中，又以主動統一台股增長的持有張數最多，合計持有欣興、南電、臻鼎-KY共高達3.1萬張；緊追在後的則是主動統一升級50（00403A），持有張數也超過萬張；主動凱基台灣的持有張數則接近3,000張左右，位居第三名。

統一台股研究團隊分析，進入漲價循環的記憶體、ABF/PCB上游材料及被動元件，將成為台股後市焦點。此外，先進製程（含廠務、設備、封裝）及AI基礎設施關鍵零組件，如HVDC（高壓直流）機櫃電源模組與CPO（光纖）等，後續表現也將值得期待。