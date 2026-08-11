中磊財報／上半年每股純益2.59元 樂觀看待AI帶動通訊需求

電信寬頻設備大廠中磊電子（5388）11日舉行法說會，公布第2季財報，單季獲利季增56.5%，每股純益1.58元，累計上半年獲利年增逾二成，每股純益為2.59元，中磊樂觀看待未來營運成長。

中磊董事長王煒表示，第2季受惠AI趨勢但動網路通訊基礎建設的提升，WiFi 7全面導入營運商及企業用戶；記憶體漲價，中磊積極與客戶洽談轉嫁成本，但毛利率受記憶體漲價影響，營業利益率力守3.3%。

觀察市場需求，王煒表示，營運商客戶對於漲價反應不像消費性終端這麼強，目前記憶體漲價狀況又大又猛，是百年難得一見，占部分產品成本甚至從原本得一成提升到五成，目前供應鏈仍緊俏，市場也擔憂是否影響市場需求，觀察營運商貢獻營收仍持續成長，從今年前3季營收表現觀察，需求並沒有明顯下滑。

中磊第2季營收為206.2億元，季增23.8%，年增68.8%，創單季新高，毛利率12.3%，低於上季13.7%及去年同期16.6%，營業利益為6.8億元，季增38.2%，年增79.3%，歸屬母公司稅後淨利為4.7億元，季增56.5%，年增41.6%，每股純益1.58元。

累計上半年中磊合併營收為372.6 億元，年增率達58.1%，為歷年同期新高紀錄，毛利率為12.9%，營業利益為11.7億元，年增58.3%，歸屬母公司稅後淨利為7.8億元，年增21.3%，每股純益2.59元。

觀察產品比重，王煒表示，今年寬頻用戶端設備（光纖、銅纜設備）從去年的基礎建設的58%提升到60%；基礎建設及IoT從20%提升到21%，企業網通從去年22%降至19%；雖然企業網通比重降低，主因為整體營收明顯成長，企業網通設備持續成長，並沒有看到需求被壓抑。

中磊表示，AI人工智慧應用蓬勃發展，帶動網路資料流量激增，電信運營商紛紛加速用戶端設備升級，以進一步擴展營運規模；中磊主力產品有線電視 Cable DOSIS 4.0 設備、10G PON 光纖設備、5GFWA 固網行動接取設備、WiFi7無線設備及企業級網通設備等客戶訂單需求強勁。

此外，中磊看好新興寬頻服務影音串流娛樂、智慧物聯網及遠距監控等應用日益普及，帶動電信寬頻設備商機，整體市場需求熱絡。

展望今年整體景氣，中磊表達樂觀的態度，並積極投入次世代寬頻技術研發,以迎接客戶設備升級潮。除原有主力產品外，中磊更順應市場趨勢，成功切入新產品領域，包含邊緣AI智慧監控裝置、DAA分散式局端設備等，以多元產品滿足電信客戶需求，目前皆已見明顯成效，預期新產品、新客戶及新市場將發揮效益，整體營運成長可期。