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英業達財報／第2季獲利創歷史新高 單季 EPS 首度突破1元
英業達（2356）11日公告上半年財報，累計營收達4,701.7億元，年增37%，稅後純益為63.3億元，年增62%，EPS1.76元。第2季營收2,698.6億元，季增35%，年增45%，稅後純益為39億元，季增60%，年增78%，創下單季獲利歷史新高紀錄，EPS1.09元。公司表示，財報表現轉佳主要受惠於資料中心需求，帶動通用型伺服器與AI伺服器出貨同步勁揚。
此次財報如公司先前於法說會上預期，在AI伺服器及通用型伺服器同步成長的挹注下，帶動整體營運表現成長，單季EPS首度超過1元。經營團隊預期，第3季伺服器出貨量將有望較第2季再度成長。至於筆電部分，則相對保守看待，預計出貨量將會微幅衰退。
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