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光洋科第2季獲利腰斬重挫跌停 上半年 EPS 3.66元仍創16年同期新高

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導

靶材與貴金屬回收精煉大廠光洋科（1785）11日股價開盤跳空跌停，終場收在跌停價107元，下跌11.5元、跌幅9.70%，成交量5,342張。

法人分析，主因公司10日公告第2季財報，單季歸屬母公司業主淨利6.62億元，較前一季腰斬、季減56.30%，每股純益1.12元，單季獲利回落引發短線賣壓出籠。

不過光洋科累計上半年歸屬母公司業主淨利21.76億元，年增3610.81%，每股純益3.66元，上半年的獲利表現已超越去年全年的3.14元，創下自2010年以來16年的同期新高。法人預期，若下半年動能延續，全年更有機會挑戰2007年EPS 11.59元以來的新高紀錄。

光洋科第2季合併營收156.85億元，季增7.74%；單季毛利率9.74%，季減8.49個百分點，年減3.67個百分點。雖然單季獲利回落，不過在半導體與靶材等高階應用拉貨撐盤下，整體營運規模仍維持高檔。

光洋科累計上半年合併營收302.43億元，年增70.21%；歸屬母公司業主淨利21.76億元，年增3610.81%，每股純益3.66元；毛利率13.83%，年增0.42個百分點。

光洋科 跌停 EPS

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