藝文展演商機大爆發！寬宏藝術Q2毛利率達43% 單季賺2億、每股盈餘5.29元

國內最大藝文展演主辦業者寬宏藝術（台灣櫃買中心股票代碼：6596）11日董事會後發布第二季合併營收7.18億元，每股盈餘5.29元；累計上半年合併營收13.22億元，毛利率33%，稅後淨利2.8億元，獲利年增18.6%，每股盈餘7.37元。

寬宏藝術2026年第二季單季合併營收7.18億元，主要認列歌劇魅影全省三地、游鴻明、周蕙、盧廣仲、李翊君等演唱會、各節目銷售良好使單季毛利率達43%，單季營業毛利3.09億元，單季稅後淨利2億，年增120%，每股盈餘5.29元；累計上半年合併營收13.22億元，稅後淨利2.8億元，年增18.6%，超越去年同期，每股盈餘7.37元。

8月陸續登場的演出有游鴻明高雄巨蛋演唱會1場、鬍子男台北小巨蛋演唱會2場、漢斯季默北高巨蛋音樂會2場、彭佳慧北高巨蛋演唱會2場、KPOP PRIME林口體育館演唱會1場、XG台北小巨蛋演唱會1場、日本MUSIC EXPO LIVE音樂節2場等。2027年Q1已規劃韓國天團BIGBANG 20周年世界巡迴高雄世運演出2場。寬宏藝術近兩年積極引進韓國流行音樂演唱會，可望再添公司營運動能。

關於寬宏藝術：國內最大主辦展演商，寬宏藝術經紀股份有限公司（股票代號：6596），每年舉辦近百場活動，跨足國內外演唱會、音樂劇、展覽等多元領域，並整合規畫、硬體、行銷和售票一條龍服務，於2018年1月掛牌上櫃，成為首家邁進資本市場的主辦展演公司，更從主辦方跨足 IP 經營，持續往自製展演與海外投資發展。