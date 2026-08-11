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獲利逐季成長可期 法人調高欣銓目標價
欣銓（3264）與晶圓大廠策略夥伴合作的ASIC測試專案自7月開始明顯增加，加上旗下全智湖口新廠，第3季正式進入矽光子相關新產品量產階段，法人看好，排除匯率波動因素後，獲利可望逐季成長，調高目標價約三成。
欣銓受惠人工智慧（AI）相關需求暢旺及通訊訂單維持強勁，第2季毛利率攀升至40.1%，較前一季增加1.8個百分點，每股稅後純益（EPS）2.3元。法人預估，AI ASIC測試專案挹注，將帶動第3季營收季增約16%。
投顧法人指出，欣銓龍潭新廠歷經今年上半年客戶驗證與進場裝機後，7月起正式進入量產階段，主要與晶圓代工廠合作，針對AI ASIC提供測試服務，並推升單月營收增至17.6億元，月增13.8%，年增52.2%。。
受惠上述高階機台稼動率幾乎處於滿載狀態，法人預估，量產後將明顯貢獻第3季營收，並帶動晶圓代工業務相關營收占比逐漸放大。至於車用 IC及MCU等傳統應用領域，客戶端疫後庫存已降至合理水位，需求逐步回升。
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