獲利逐季成長可期 法人調高欣銓目標價

被動元件股營收表現亮眼，華新科（2492）7月合併營收44.44億元，創2018年10月以來、近8年高點，董事長焦佑衡強調，在供應吃緊下，「漲價勢在必行」，另外，訂單能見度可看到今年底之後，甚至更久，總經理曾明燦則透露，目前整體訂單出貨比（B/B ratio）上升至1.8，業界解析認為已有「來不及出貨的盛況」；華新科11日開低走高，衝達漲停300.5元。

2026-08-11 11:48