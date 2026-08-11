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都是毛利率惹的禍？ 聖暉單季大賺1個股本 股價卻重挫跌停
聖暉*（5536）第2季毛利率20.64%，季減4.74個百分點，年增1.38個百分點；每股純益10.97元，單季大賺1個股本，股價表現卻不給力，11日開低走低， 盤中遭摜殺到跌停941元鎖死， 跌出千金股行列。
聖暉*第2季合併營收133.81億元，季增15.3%，年增22.7%，創單季歷史新高；毛利率20.64%，季減4.74個百分點，年增1.38個百分點；稅後純益13.61億元，季減14.1%，年增57.9%；每股純益10.97元。
累計今年上半年合併營收249.84億元，年增28.4%；毛利率22.84%，年增4.15個百分點；稅後純益29.44億元，年增95.6%；每股純益23.73元；上半年包括合併營收、稅後純益及EPS都刷新同期新高紀錄。
聖暉* 第2季大賺1個股本，但毛利率則是較首季的25.38%減少4.74個百分點，早盤以963元開出， 跌破千元，下跌82元，盤中股價遭摜殺至跌停941元；統計股價從1,490元歷史新高價下跌以來，跌幅36.84%。
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