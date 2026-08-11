巨大第2季轉虧為盈、股價拉出第二根漲停 美利達也大漲

自行車的春天終於來了，巨大（9921）第2季營益率翻正，獲利轉虧為盈，單季稅後純益(EPS)來到1.62元，為2024年第3季以來新高；7月營收57.58億元，連續三個月年增，累計1至7月營收為349.45億元，年減幅度縮小至7.4%。巨大11日股價拉出第二根漲停，鎖死至111.5元；美利達（9914）盤中大漲逾5%。

巨大表示，隨著新車上市效益逐步發酵及市場需求穩健回升，營運動能強勁反彈，第2季營收重返成長軌道，為166.7億元，年增5.8%，稅後淨利6.3億元，年增幅度達234%。巨大第2季毛利率較上季增加4.61個百分點，營益率也由負轉正6%，使得獲利由虧轉盈，EPS為1.62元。

巨大指出，庫存問題已經解決了，且第2季GIANT品牌推出的全新空力旗艦車款Propel銷售極為暢旺，加上高毛利的自有品牌產品比重顯著提升，且無須大幅折扣出清，帶動獲利結構大幅改善。

展望下半年，巨大集團對整體營運回升保持審慎樂觀。歐洲市場庫存調整已近尾聲，傳統銷售旺季到來加上新年度車款全球陸續上市，需求顯著回溫；中國大陸市場則持續受惠於騎行熱潮需求穩定，市場表現穩健。然美國市場受到地緣政治及外部不確定因素影響，消費趨勢仍顯保守，集團將密切關注市場變化以靈活因應。

自行車雙雄之一美利達也股價大漲，盤中上漲逾5%，美利達營收呈現連三個月月增，7月營收24.57億元，雖年減1.08%，但衰退幅度已大幅收斂；前七月營收148.11億元，年減13.2%，也持續收斂中。